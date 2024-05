Tony Bauer happy: Nach "Let's Dance" ist vor dem Supertalent

Tony Bauer (28) war in der diesjährigen Staffel von Let's Dance der Sieger der Herzen. Aufgrund von gesundheitlichen Gründen musste der Comedian jedoch die Show vorzeitig verlassen. Seiner Karriere und Beliebtheit tut das jedoch keinen Abbruch, denn er ist offiziell der neue Juror bei Das Supertalent. So wirklich glauben kann er das Ganze aber noch nicht, wie er gegenüber RTL in einem Insta-Livestream nach dem Finale verrät: "Ich freue mich auf 'Das Supertalent', aber ich kann es nicht richtig realisieren. Ich bin einfach nur irgendeiner aus irgendeinem Kaff in Duisburg und ich darf das alles hier machen? Unglaublich."

Er sei vor allem froh, dass er den "Let's Dance"-Zuschauern zeigen konnte, wer er wirklich ist. "Ich hatte immer das Gefühl, dass man an mich glaubt hier. Und ich bin da einfach nur so dankbar für", erklärt der 28-Jährige. Doch wie wird der Komiker nun mit seiner neuen Rolle als Juror umgehen – immerhin ist er es jetzt, der andere bewerten muss. "Ich glaube, dass ich einfach authentisch ich selbst sein werde. Ich sage, was ich sehe und wie ich mich fühle. Genauso wie ich hier auch war", erzählt er im Interview weiter. Vor allem, wenn man mit dem Herzen dabei ist, könne man Tony überzeugen – "man sollte nurdahinterstehen".

Vor "Let's Dance" war der Duisburger eher unbekannt. Nachdem er sein Studium in Ernährungswissenschaften abgebrochen hatte, wurde er Komiker. Neben kleineren Auftritten im Format "Night Wash" schaffte er 2022 dann bei der 1Live-Comedy-Nacht XXL seinen Durchbruch. Danach folgten Auftritte beim "Kölner Treff" und 2023 ging er dann das erste Mal mit seinem eigenen Soloprogramm auf Tour.

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

Getty Images "Let's Dance"-Kandidat Tony Bauer

