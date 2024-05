"Let's Dance" veränderte Tony Bauers Leben "überdimensional"

Tony Bauer (28) ist von Let's Dance immer noch total geflasht. Der Komiker musste die Tanzshow aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Was sich seitdem und währenddessen in seinem Leben verändert hat, macht ihn immer noch baff. "Alles ist krasser geworden. Ich werde viel häufiger erkannt, ich kriege viel mehr Nachrichten. Es ist alles überdimensional groß geworden, wie so ein Wimpernschlag von jetzt auf gleich", staunt der gebürtige Dinslakener im Interview mit Promiflash. Es sei schön zu sehen, wie sich alle freuen, wenn sie ihn sehen.

Eine Fan-Begegnung bleibt dem 28-Jährigen in besonderer Erinnerung. Bei einem Event, das er moderierte, sei eine Mutter auf ihn zugekommen und habe angefangen zu weinen. "Ich dachte erst mal, vielleicht hab ich bei der Moderation irgendwas Schlechtes gemacht. Dann sagte sie aber, dass ihr Sohn zum ersten Mal nach neun Jahren im Krankenhaus nicht erklären musste, was er hat, weil die Leute das bei mir gesehen haben", erinnert sich der Duisburger. Für ihn sei das der besonderste Moment gewesen.

Tony leidet am Kurzdarmsyndrom, weshalb er "Let's Dance" schließlich verlassen musste. Er trägt immer einen Rucksack bei sich, der ihn die meiste Zeit des Tages zusätzlich mit Nahrung versorgt. Aufgrund des harten Trainings für die TV-Show sei das jedoch nicht mehr gegeben gewesen. "All die Energie, die ich für das Training brauche, die Kohlenhydrate, die Mineralien – eigentlich alles, was ich brauche, wird nicht mehr durch die parenterale Ernährung abgedeckt", erklärte er in einem Instagram-Video.

RTL / Willi Weber Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

