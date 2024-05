Unterzieht sich Britney Spears bald einer Hintern-Operation?

Britney Spears war 13 Jahre lang der Vormundschaft ihres Vaters untergestellt. Vergangenen November wurde die 42-Jährige endlich davon befreit – seitdem lebt sie ihre Freiheit in vollen Zügen aus. Immer wieder postet die "…Baby One More Time"-Interpretin Bilder oder Videos, wo sie sich sehr freizügig zeigt. So wie auch jetzt: Auf Instagram postet die Beauty ein Video von sich, in dem sie sich nackt am Strand rekelt und ihren Po in die Höhe hebt. Die Sängerin schreibt unter dem Beitrag: "Habe meinen Arsch ein bisschen höher gehoben, damit ich mehr Hintern habe! Ich denke darüber nach, mir den Hintern unterspritzen zu lassen, um ihn voller zu machen."

Ob Britney sich wirklich einen Brazilian Butt Lift machen lassen wird, bleibt abzuwarten. Den Kommentar hat sie inzwischen auf jeden Fall gelöscht und durch diesen hier ersetzt: "Hallo zu meinem Arsch!" Auch vergangenen Monat teilte die Blondine bereits Bilder von sich, auf denen sie entblößt am Strand zu sehen ist. Unter dem Post schwärmte die Musikerin davon, dass sie am liebsten nackt im Wasser sei.

Auch wenn Britney ihre neue Freiheit voll und ganz genießt, ist sie trotzdem noch von ihrer Vergangenheit gebrandmarkt. In einem vorherigen Beitrag auf Instagram, den die Sängerin inzwischen auch gelöscht hat, schrieb sie: "[Das Trauma] ist extrem tief und soweit ich weiß, kann ich nur mein Bestes geben und wissen, dass es in Ordnung ist, an manchen Tagen wütend zu sein oder nicht in Ordnung zu sein, und das ist etwas, was mir die Welt nicht erlaubt hat!"

Collage: Instagram Collage: Britney Spears, Sängerin

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

