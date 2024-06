Britney Spears trifft sich mit Ex-Verlobtem in Las Vegas!

Britney Spears (42) lässt es sich gut gehen! Nach den Strapazen in der vergangenen Zeit gönnt sich der Popstar nun eine Auszeit in Las Vegas – und das offenbar nicht alleine! Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtet, soll sich die "Toxic"-Interpretin auf ihrer Reise in den Vereinigten Staaten mit ihrem Ex-Verlobten Jason Trawick (52) getroffen haben. Offenbar sollen Britney, ihr Bruder Bryan Spears und der Verflossene der Sängerin immer noch gut befreundet sein. Die Tatsache, dass ihr Ex aktuell auch in Las Vegas wohnhaft sein soll, wie die Quelle verrät, würde für ein Treffen der einstigen Verlobten auch von Vorteil sein.

Den Urlaub in Las Vegas nutzte Britney aber nicht nur, um sich mit ihrem Ex zu treffen. Inmitten des Familien-Clinchs steht ihr vor allem ihr Bruder Bryan bei. Auf Social Media zeigte die Blondine erst vor wenigen Tagen, wie sie und Bryan gemeinsam ein Wellnesscenter besuchten und offenbar die Seele baumeln ließen. In einem Video auf Instagram machte die "Criminal"-Interpretin ihre Freude über den Erholungstrip deutlich und rief: "Ich fühle mich wie auf einem Trip, Alter! Das hier ist besser als Disneyland, weil es sexy ist."

Britneys Vorgeschichte mit ihrem Ex Jason liegt bereits einige Jahre in der Vergangenheit zurück. Der Popstar und ihr einstiger Manager entschieden sich 2009, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Zwei Jahre später, an seinem 40. Geburtstag im Dezember, hielt Jason dann um die Hand seiner Liebsten an – für Britney wäre das zu dem Zeitpunkt dann schon die dritte Ehe gewesen. Doch dazu sollte es gar nicht erst kommen! Denn 2013 hatte die 42-Jährige bekannt gegeben, dass sie und Jason die Verlobung aufgelöst haben, wie People berichtete.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Bryan Spears im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Trawick und Britney Spears, 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass das Treffen zwischen Britney und Jason rein freundschaftlich war? Ja, definitiv! Da läuft nichts mehr. Nee, ich glaube, die beiden nähern sich wieder an. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de