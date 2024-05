Familienfehde: Britney Spears verbringt nun Zeit mit Bruder!

Das Verhältnis zwischen Britney Spears (42) und ihrer Familie ist schwierig: Besonders mit ihren Eltern und ihrer Schwester ist es wohl angespannt. Mit einem anderen Familienmitglied versteht sich der Popstar aber bestens – und zeigt es jetzt auf Instagram! In einem Video ist zu sehen, wie sie und ihr Bruder Bryan Spears ein Wellnesscenter in Las Vegas besuchen. "Mein Bruder, wir sind in Vegas und gehen ins Spa und wir sind verloren", plaudert sie in dem Clip, während sie Bryan filmt, der sich gerade zur Rezeption begibt. Ihre Freude dort Zeit zu verbringen scheint auf jeden Fall riesig zu sein, denn sie gibt preis, sich wie im "Disneyland für Erwachsene" zu fühlen. "Ich fühle mich wie auf einem Trip, Alter! Das hier ist besser als Disneyland, weil es sexy ist", ruft sie aus.

Außerdem zieht das Geschwisterpaar in der Aufnahme Gesichter und lacht. Britney und Bryan haben Spaß zusammen – ihre Beziehung scheint also wirklich gut zu sein. Dass die beiden sich nahe stehen, vor allem nach ihrer Scheidung von Sam Asghari (30), offenbarte ein Insider aber bereits gegenüber Page Six. "Er übernachtet bei ihr und hilft ihr zusammen mit einem Therapeuten", erklärte dieser. Bryans beständige Präsenz im Leben seiner Schwester sei zudem "eine tolle Sache" für die Familie, da sie sich nach der Trennung "isoliert" gefühlt hatte.

Ob sich die Beziehung zwischen Britney und dem restlichen Teil der Familie auch irgendwann wieder einrenken wird? Die "Circus"-Interpretin unterstellte ihrem Vater Jamie (71) und ihrer Schwester Jamie Lynn (33) in der Vergangenheit, während ihrer Vormundschaft aus ihrem Schmerz und Leid Kapital geschlagen zu haben. Zudem seien ihre Eltern der Auslöser für ihr Trauma und ihre Nervenschäden. In einem mittlerweile gelöschten Beitrag im Netz sprach Britney jedoch kürzlich davon, Frieden schließen zu wollen. "Ich muss die größere Person sein und meinen eigenen Eltern verzeihen, aber das ist extrem schwer! Ich werde mein Bestes tun, um es loszulassen und andere nicht durch meine Wut im Stich zu lassen!", erklärte sie.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Bryan Spears im Mai 2024

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

