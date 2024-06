Hat Britney Spears etwa keine Perspektive für ihre Zukunft?

Britney Spears (42) fiel in jüngster Vergangenheit immer wieder durch ihr teils bizarres Verhalten auf. Nun packt ein Insider gegenüber OK! Magazine aus und meint, dass es für die Sängerin wohl bald brenzlig werden könnte. So soll der Popstar sein Geld unüberlegt aus dem Fenster hinauswerfen und keine Perspektive für seine Zukunft haben: "Britney ist im Moment zerbrechlich und braucht Hilfe. Sie kann alles aus ihrem Leben machen, dank der Arbeit, die sie hineingesteckt hat, und dem Ruhm, den sie seit ihren Teenagerjahren erlangt hat, aber der Weg, auf dem sie sich jetzt befindet, wird nur zu mehr Schmerz führen."

So soll Britney beispielsweise ein Vermögen für Einkaufstouren und endlose Urlaube ausgeben. Der Insider ist sich sicher, dass ihr bald das Geld ausgehen wird, wenn sie so weitermachen sollte: "Sie verdient nur noch einen Bruchteil von dem, was sie in ihren besten Jahren verdient hat." Trotzdem gäbe es durchaus eine Lösung für das Problem der "Scream & Shout"-Interpretin: "Es gibt immer noch einen Berg von Geld, den sie verdienen kann, wenn sie will. Sie kann wieder live auftreten, und Songschreiber schlagen ihr weiterhin Musik vor, die, wenn Britney sie tatsächlich aufnehmen würde, ein Hit werden könnte." Doch dagegen sträubt sich die Schwester von Jamie Lynn Spears (33): Sie wolle nie wieder ins Musikbusiness zurückkehren.

Schon Ende April berichtete ein anderer Insider gegenüber TMZ, dass Britney finanziell nicht mehr gut aufgestellt sei: "Sie hatte 60 Millionen Dollar, als die Vormundschaft endete, und sie ist jetzt dort, wo die Vormundschaft begann – in Gefahr, pleite zu gehen." Und auch mental soll es der Blondine nicht gut gegangen sein. Die Quelle ging sogar so weit, dass sie sagte: "Unter der Vormundschaft hatte sie viele Freiheiten und die Einschränkungen waren dazu da, sie zu schützen. Jetzt ist sie nicht mehr geschützt."

Getty Images Britney Spears im September 2016

Getty Images Britney Spears im Jahr 2003

