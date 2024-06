Nach Vorwürfen: Gérard Depardieus Film-Comeback gestrichen?

Eigentlich wollte Gérard Depardieu (75) im Sommer sein großes Comeback auf der Leinwand feiern. In dem Abenteuer-Thriller "Travel Agents" sollte er die Hauptrolle verkörpern. Jetzt behauptet ein Insider gegenüber The Sun, dass es sich die Produktion anders überlegt habe. "Das verantwortliche Team wollte nicht, dass die Geschichte über diese Besetzung erzählt wird. Mit seinem Schweizer Agenten wurde eine grundsätzliche Einigung erzielt und eine Absichtserklärung abgegeben, aber es kommt nicht zu einem Vertragsabschluss", erklärt der Tippgeber und fügt hinzu: "Es wurden viele Anschuldigungen gegen Gérard erhoben, die er bestreitet, und nun überlegt das Team, wen es an Bord holen soll. Aber er wird es nicht sein."

Ende April wurde der 75-Jährige in Gewahrsam genommen. Auf einer Pariser Polizeiwache musste er sich einem Verhör stellen: Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 2021 zwei Produktionsmitarbeiterinnen am Filmset von "Les volets verts" sexuell belästigt zu haben – jegliche Anschuldigungen streitet der gebürtige Franzose ab. Anfang Oktober muss sich der Schauspieler vor Gericht verantworten.

Seit den Siebzigern zählt Gérard zu den bedeutendsten Charakterdarstellern des französischen Films. Einem breiteren Publikum wurde er durch seine Rolle als Obelix in den "Asterix"-Filmen bekannt. In den vergangenen Jahren machte er allerdings weniger mit seinen schauspielerischen Erfolgen von sich reden, sondern vielmehr mit schweren Vorwürfen. 2018 hatte ihn unter anderem die Schauspielerin Charlotte Arnould wegen angeblicher Vergewaltigung angezeigt. Allerdings wurde das damalige Gerichtsverfahren aufgrund von mangelnden Beweisen eingestellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gérard Depardieu, 2016 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Gérard Depardieu bei einer Pressekonferenz

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich die Produktion gegen Gérard entscheidet? Richtig so. Ich finde es etwas schade. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de