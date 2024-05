Chelsea Lazkani äußert sich erstmals nach ihrer Trennung!

Chelsea Lazkani meldet sich seit der Trennung von Ehemann Jeff Lazkani erstmals zu Wort! Die Selling Sunset-Bekanntheit besucht das Reali-tea Event von Netflix – dort gibt sie gegenüber Access Hollywood ein Statement ab. "Mir geht es gut. Es gibt Höhen und Tiefen, man muss jeden Tag nehmen, wie er kommt. Aber heute geht es mir wirklich gut", stellt sie klar. Von dem Privatleben der Beauty gibt es einiges in der beliebten Show "Selling Sunset" zu sehen. Ist das private Drama Teil der neuen Staffel? "Um das zu erfahren, wirst du es dir wohl ansehen müssen, nicht wahr?", meint sie schmunzelnd.

Der Realitystar macht damit erst mal einen optimistischen Eindruck. Und das, obwohl Chelsea sich schweren Anschuldigungen von ihrem Ex-Partner Jeff stellen muss. Der behauptete nach der Trennung gegenüber People, dass Chelsea sich ihm gegenüber "körperlich aggressiv" verhalten habe. Weiterhin führt er aus, dass sie ihm dabei die Brille aus dem Gesicht geschlagen habe und er eine Schnittwunde im Gesicht erlitt. Die Immobilienmaklerin selbst äußerte sich bisher nicht zu diesen Vorwürfen.

Chelsea und Jeff gingen vor ihrer Trennung sieben Jahre gemeinsam durchs Leben. Sie haben die zwei gemeinsamen Kinder Melia und Maddox. In der TV-Show "Selling Sunset" war das Paar regelmäßig gemeinsam zu sehen. Chelsea schwärmte hier oft in großen Tönen von dem Mann an ihrer Seite. Gegenüber People machte sie deutlich, dass ihr Liebster sie auch karrieretechnisch unterstützte. "Ich denke, die Unterstützung meines Mannes und meiner Familie hat mich im Wesentlichen darauf vorbereitet, diese große Aufgabe und Chance anzunehmen", sagte sie 2022 über ihren Part in der Netflix-Show.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Selling Sunset"-Stars bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff und Chelsea Lazkani, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Chelsea Lazkanis ersten Worten nach der Trennung? Ich finde es gut, dass sie sich erst einmal kurz hält. Ich hätte mir ein ausführliches Statement gewünscht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de