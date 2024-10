Chelsea Lazkanis Ehemann Jeff will die sofortige Scheidung

Chelsea Lazkani, bekannt aus der Serie Selling Sunset, steht mitten in einem aufreibenden Scheidungsverfahren mit ihrem Noch-Ehemann Jeff Lazkani. Am Freitag reichte Jeff neue Gerichtsdokumente ein, in denen er darum bittet, den Familienstand der beiden vorzeitig als Single zu erklären, wie TMZ nun berichtet. Dies soll helfen, die noch offenen Fragen der Vermögensaufteilung sowie die Betreuung ihrer Kinder Maddox und Melia besser zu klären. Chelsea hat auf Jeffs neuen Gerichtsantrag bisher nicht reagiert.

Die beiden hatten sich einst im Jahr 2015 über die Dating-App Tinder kennengelernt und im August 2017 geheiratet. Die Trennung kam im März dieses Jahres, als Chelsea die Scheidung einreichte und "unüberbrückbare Differenzen" als Grund angab. Seither versuchen die beiden, eine Einigung zu erzielen – bisher jedoch ohne Erfolg. Jeff glaubt, dass das Verfahren, das möglicherweise Jahre dauern könnte, durch die vorzeitige Erklärung des Single-Status deutlich beschleunigt würde. Chelsea hingegen hatte in ihren Unterlagen um nachehelichen Unterhalt gebeten, aber nicht die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Jeff dasselbe verlangen könnte.

Trotz dieses emotionalen Auf und Ab hat Chelsea weiter an "Selling Sunset" gearbeitet und es geschafft, die Dreharbeiten für die achte Staffel abzuschließen. In einem Interview mit Us Weekly sprach sie darüber, wie herausfordernd diese Zeit für ihre mentale Gesundheit war. "Jeder Tag ist noch immer ein kleiner Kampf", gab die Unternehmerin offen zu.

Getty Images Chelsea Lazkani im Oktober 2024

Getty Images Chelsea Lazkani im Juni 2024

