"Körperlich aggressiv": Chelsea Lazkanis Ex erhebt Anklage

Er erhebt schwere Anschuldigungen! Chelsea Lazkani und ihr Mann Jeff gingen sieben Jahre gemeinsam durchs Leben. Ihr Liebes-Glück krönte das Ehepaar mit den Geburten ihrer zwei Kinder Melia und Maddox. "Unüberbrückbare Differenzen" führten jedoch zur Trennung der Selling Sunset-Bekanntheit von dem Unternehmer – im vergangenen Monat reichte sie die Scheidung ein. Zum Wohl der Kinder forderte sie das "gemeinsame physische und rechtliche Sorgerecht". Doch auch Jeff wolle einen rechtlichen Schlussstrich ziehen. Der Grund: Seine Frau sei ihm innerhalb der Ehe "körperlich aggressiv" gegenübergetreten und habe ihn mehrfach "provoziert", verrät er gegenüber People.

Unter anderem habe die TV-Persönlichkeit ihrem Mann "in aggressiver Weise ins Gesicht geschlagen", sodass seine Brille zerbrach und er eine Schnittwunde im Gesicht erlitt. Zudem habe Chelsea im gemeinsamen Zweieinhalb-Millionen-Euro-Anwesen in Manhattan Beach "ein Schloss am ersten Schlafzimmer angebracht, um ihn auszuschließen, außerdem habe sie seinen Zugang zum Haus fernüberwacht und ihn innerhalb des Hauses aufgezeichnet". Wie Jeff behauptet, zeichne der Realitystar ihn auf, um zu "provozieren" und ihn "dabei zu erwischen, wie er überreagiert". Außerdem beschuldigt er sie, nach der Scheidung "persönliche Gegenstände" entwendet zu haben.

Wie Jeff im Interview mit People verrät, habe er nicht von seiner Frau von der Scheidung erfahren, sondern durch eine SMS von TMZ. Seine Noch-Ehefrau habe daraufhin nicht mehr auf seine Nachfragen per SMS reagiert. Seit dem Tag, an dem Chelsea die Scheidung eingereicht hatte, schlafe er nicht mehr in seinem Haus. Auch zuvor soll es zwischen dem Ex-Paar nicht mehr gut gelaufen sein: Seit der Geburt des fünfjährigen Sohnes schlafe das Paar nicht mehr im gemeinsamen Zimmer. Sie habe sich unwohl gefühlt und sich im Laufe der Zeit an ihren eigenen Schlafplatz gewöhnt.

Chelsea Lazkani, "Selling Sunset"-Star

Chelsea Lazkani, TV-Bekanntheit

