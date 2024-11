Chelsea Lazkani will sofortige Scheidung von Ehemann Jeff

Chelsea Lazkani hat nun offiziell erklärt, dass sie ihre Ehe mit Jeff Lazkani so schnell wie möglich beenden möchte. Die Selling Sunset-Darstellerin reichte am Montag, den 25. November, eine Antwort auf Jeffs Scheidungsantrag ein, den er im Oktober gestellt hatte. In ihren Gerichtsunterlagen stimmte Chelsea der rechtlichen Beendigung des Ehestatus unter bestimmten Bedingungen zu und betonte, dass sie "sehr daran interessiert ist, diese Ehe so bald wie möglich zu beenden".

Jeff hatte am 18. Oktober angegeben, dass sie seit Beginn des Verfahrens vor sieben Monaten keine Einigung erzielen konnten, und bat das Gericht um eine Änderung seines Familienstandes. Er erklärte: "Ich möchte mit meinem Leben weitermachen und bitte das Gericht, meinen Familienstand zu ändern." Chelsea hingegen warf Jeff nun in ihrer Antwort vor, dass er den Prozess durch verspätete Reaktionen verzögere und sein Wechsel des Rechtsbeistands den Scheidungsprozess weiter verlangsamt habe. Obwohl sie der Beendigung des Ehe-Status zustimmt, fordert sie vom Gericht Verfahrensschutzmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die gemeinsamen Vermögenswerte und Unternehmen. Sie sucht nach ausreichendem Schutz für sich und ihre Kinder Maddox und Melia, bis eine endgültige Entscheidung über die Aufteilung des gemeinsamen Eigentums getroffen wurde. Die nächste Anhörung des Paares ist für den 10. Dezember angesetzt.

Die Luxusmaklerin und ihr Noch-Ehemann waren sieben Jahre lang verheiratet, bevor sie sich Anfang dieses Jahres entschieden, getrennte Wege zu gehen. Während keiner von beiden öffentlich den Grund für die Trennung nannte, führte Jeff in seinen Unterlagen "unüberbrückbare Differenzen" als Ursache an. Die Unternehmerin sprach offen über die persönlichen Herausforderungen, die sie während der Dreharbeiten zur achten Staffel von "Selling Sunset" erlebte. Gegenüber der Us Weekly sagte sie: "Ich bin immer noch ein bisschen sensibel, aber ich war während der Dreharbeiten so oft deprimiert. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber jetzt bin ich so froh, hier zu sein." Trotz ihrer persönlichen Schwierigkeiten ließ sie ihre beruflichen Verpflichtungen nicht darunter leiden: "Meine psychische Gesundheit war auf dem Tiefpunkt, aber ich habe keinen Tag beim Filmen verpasst, keine Szene, keinen Termin. Ich habe nichts versäumt, was die Arbeit betrifft."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff und Chelsea Lazkani im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Chelsea Lazkani, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige