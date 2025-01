Chelsea Lazkani für "Celebs Go Dating" im Gespräch

Die aus Selling Sunset bekannte Chelsea Lazkani sorgt derzeit für Schlagzeilen, da sie in Gesprächen steht, am britischen Reality-Format "Celebs Go Dating" teilzunehmen. Nach ihrer überraschenden Trennung von Jeff Lazkani Ende 2024 könnte die Unternehmerin nun einen neuen Schritt in ihrer Karriere wagen. Insider berichteten The Sun, dass die Produzenten des Formats großes Interesse an der Reality-TV-Darstellerin hätten. "Sie ist atemberaubend, versteht Drama und ist frisch getrennt – der perfekte Kandidat für die neue Staffel", so eine Quelle. Ob Chelsea tatsächlich zusagen wird, bleibt allerdings noch offen.

Nicht nur ihre beruflichen Pläne, sondern auch ihre private Situation rücken aktuell in den Fokus. Die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Jeff, mit dem sie seit 2017 verheiratet war und zwei gemeinsame Kinder hat, wird voraussichtlich eine zentrale Rolle in der kommenden Staffel von "Selling Sunset" einnehmen. Der Bruch soll mit Gerüchten über Untreue zusammenhängen, die von Co-Star Bre Tiesi aufgebracht wurden. Bre ließ im achten Staffelfinale durchblicken, dass Jeff in Hollywood mit einer anderen Frau gesichtet worden sei. Der Austausch zwischen den beiden Kolleginnen heizte die Spannungen zusätzlich an, nachdem ihre persönlichen Differenzen bereits in früheren Staffeln thematisiert wurden.

Chelsea, die für ihre selbstbewusste Art im Netflix-Hit bekannt wurde, gilt als eine der polarisierendsten Persönlichkeiten der Serie. Während ihre Ehe mit Jeff in den vorherigen Staffeln oft positiv dargestellt wurde, zeigt sie sich nun kämpferisch gegenüber Herausforderungen in ihrem Berufs- und Privatleben. Über ihren Glauben und ihre Familie sprach Chelsea in der Vergangenheit offen: "Mein Glaube leitet meine Entscheidungen im Leben", erklärte sie in einem früheren Interview. Ob sie ihren Fans mit ihrem möglichen Auftritt in "Celebs Go Dating" eine neue Seite von sich zeigen will, bleibt spannend. Sicher ist jedoch, dass Chelsea die Schlagzeilen weiterhin dominieren wird.

Anzeige Anzeige

Netflix / Sara Mally "Selling Sunset"-Cast der 6. Staffel

Anzeige Anzeige

Photo by Rich Polk/Getty Images for MTV "Selling Sunset"-Star Chelsea Lazkani und Jeff Lazkani, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige