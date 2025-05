Chelsea Lazkani ist nach Gewichtszunahme glücklicher denn je

Chelsea Lazkani, bekannt aus der Netflix-Show Selling Sunset, hat mit offenen Worten ihre Transformation der letzten Monate gefeiert. In einem Posting auf der Plattform X enthüllte die 32-Jährige, dass sie in den letzten Monaten etwa 18 Kilogramm zugenommen hat und nun knapp 63 Kilogramm wiegt. Zuvor wog sie etwa 45 Kilogramm. Chelsea erhielt für ihre Offenheit viel Zuspruch von ihren Fans, die sie für ihre gesunde Ausstrahlung und neuen Kurven bewundern.

Ihre Gewichtszunahme beschrieb Chelsea weiter als äußerst positiv und betonte: "18 Kilogramm extra machen eine MENGE aus, lass mich das sagen." Sie sei froh, "nicht mehr wie ein abgemagerter Zweig auszusehen", schrieb sie außerdem in ihrem Post. Die Unternehmerin teilte auch zahlreiche Fotos auf Instagram, in denen sie ihre neuen Kurven gekonnt in Szene setzt. Mal zeigte sie sich beim Shoppen, mal in traumhaften Roben bei öffentlichen Veranstaltungen und oft auch einfach beim Essen.

Ihr neu gewonnenes Körperbewusstsein geht einher mit einem persönlichen Neuanfang. Im vergangenen Jahr ließ sich Chelsea von ihrem Ehemann Jeff Lazkani scheiden, mit dem sie zwei Kinder hat. Die Trennung, die auch im Rahmen ihrer Reality-Show thematisiert wurde, verlief nicht ohne Drama – es gab unter anderem Vorwürfe von Jeff, die auf problematisches Verhalten seiner Ex-Frau hinwiesen, und Streitigkeiten um das gemeinsame Anwesen in Manhattan Beach. Chelsea und Jeff hatten sich 2017 das Ja-Wort gegeben, doch nach sieben Jahren Ehe und einem Jahr gerichtlicher Auseinandersetzungen sind beide nun offiziell geschieden.

Getty Images Chelsea Lazkani, TV-Bekanntheit

Getty Images Chelsea Lazkani, Juni 2023

