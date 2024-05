Gig-Absage wegen Verhaftung: Nicki Minaj lädt zum Fantreffen

Nicki Minajs (41) Konzert in London musste kurzfristig abgesagt werden, weil sie in Amsterdam verhaftet wurde. Das möchte die Rapperin bei ihren Fans nun wiedergutmachen. Bei X schreibt sie: "Ich werde einen Weg finden, nicht nur den Termin mit dem Auftritt nachzuholen, sondern ich werde einen zusätzlichen Bonus für alle schaffen, die ein Ticket für die Show gekauft haben. Versprochen!" Ihr nächstes Konzert findet in Manchester statt und ganz spontan lädt Nicki ihre Fans zu sich ins Hotel ein: "Ich werde auf dem Balkon sein, also wenn ihr draußen seid, kann ich euch sehen und vielleicht komme ich runter." Und tatsächlich: Als sich eine Horde Fans vor dem Hotel versammelt, kommt die Musikerin runter und bedankt sich für ihre Unterstützung.

In Amsterdam wurde Nicki zufällig von der Polizei angehalten, wobei ihr ganzes Gepäck durchsucht wurde. Wie sie ihren Fans während eines Livestreams im Netz selbst erklärte, verdächtigten die Beamten sie, Drogen bei sich zu haben. Zwar wehrte sie sich dagegen, aber sie wurde dennoch in Gewahrsam genommen. Rund fünf bis sechs Stunden soll sie auf der Wache verbracht haben, bevor sie endlich weiterziehen durfte. Die "Anaconda"-Interpretin vermutet hinter der Durchsuchung allerdings etwas anderes. "So sieht es aus, wenn Leute viel Geld bekommen, um eine Tour zu sabotieren, nachdem alles andere gescheitert ist. Alles, was sie getan haben, ist illegal!", wetterte sie.

Eigentlich gehört Nicki nämlich zu den erfolgreichsten Rapperinnen im Business. Eine ganz weiße Weste hat sie aber nicht. Vor allem ihr Temperament sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Im Sommer 2023 klagte ein Mann von der Security gegen die 41-Jährige, weil sie ihn bei einer Show mit einem Schuh beworfen haben soll, nachdem er in die Auseinandersetzung mit einem Kollegen eingegriffen hatte. Dabei soll angeblich sein Kiefer gebrochen sein. Doch das Gericht wies die Klage ab, weil der Sicherheitsmitarbeiter nicht genügend Beweise vorgelegt habe.

Getty Images Nicki Minaj im August 2017

Getty Images Nicki Minaj, August 2022

