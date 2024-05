Polizei verdächtigt: Nicki Minaj soll Drogen im Gepäck haben

Was ist denn da los? Rapperin Nicki Minaj (41) ist im Moment auf großer Tour in Amsterdam – aber dass sie dort von der Polizei durchsucht werden würde, hatte sie sicherlich nicht auf dem Plan. Wie die Musikerin in einem Livevideo auf Instagram festhielt, wurde sie von der Polizei verdächtigt, Drogen bei sich zu tragen! Wie in dem Video zu sehen war, stritt sie die Anklage ab, stieg dann aber trotzdem in ein Polizeiwagen, der sie zur Wache bringen sollte. Kurz darauf postete sie ein Video auf ihrem Account, in dem ein Sprecher der Polizei ihr erklärt, dass sie ihr ganzes Gepäck auf Drogen untersuchen wollen. Angeblich haben sie den Verdacht, Nicki könnte größere Mengen Drogen vor ihnen versteckt haben.

Ob Nicki wirklich in Besitz der Drogen war, steht noch nicht fest. Die Musikerin selbst streitet bisher alles ab. Laut ihrem Text zum Post hat sie einen ganz anderen Verdacht, warum ihr auf dem Weg zu einem Konzert solche Vorwürfe gemacht wurden. "Sie haben versucht, mich davon abzuhalten, zu jeder Show zu kommen. Sie nahmen meine Taschen. Bevor ich sie sehen konnte, bringen sie es ins Flugzeug. Jetzt sagen sie, dass sie auf den Zoll warten. So sieht es aus, wenn Leute viel Geld bekommen, um eine Tour zu sabotieren, nachdem alles andere gescheitert ist. Alles, was sie getan haben, ist illegal!", schrieb sie unter dem Beitrag.

Die Fans der polarisierenden Musikerin stehen dennoch total hinter ihrem Idol. Unter dem Video sammeln sich die Zusprüche. Ein User schreibt zum Beispiel: "Die haben nichts gegen dich in der Hand! Wir stehen hundertprozentig hinter dir! Wir lieben dich!" Ein weiterer Supporter vermerkt: "Die ganze Situation ist doch lächerlich! Ich bete für deine Sicherheit, Nicki!"

Getty Images Nicki Minaj im Rahmen der Met Gala 2018

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

