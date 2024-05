Untreue wie bei BTN: Nandia Siada erwischte Ex in flagranti

Nandia Siada spielt bei Berlin - Tag & Nacht die Sara. Und diese erlebt derzeit eine der unglücklichsten Situationen: Ihr Mann Nuri (Nima Bazrafkan) hat sie mit Rick (Manuel Denniger, 33) betrogen und will sie nun verlassen. Eine Situation, die die Darstellerin gut kennt, denn sie wurde selbst auch schon betrogen. "Mein damaliger Partner hat mich während unserer langjährigen Beziehung mehrere Jahre betrogen", erzählt sie Promiflash. Dass sie davon erfuhr, war wohl auch nicht geplant: "Als ich ihn in flagranti erwischt habe, war ich natürlich schockiert und überfordert und bin, genau wie Sara, aus der Situation geflüchtet. Später, als ich dann realisiert habe, was passiert ist, war für mich klar, dass es keine gemeinsame Zukunft gibt."

Für Nandia gibt es auch nur einen Weg, mit einem Seitensprung umzugehen: "Untreue ist für mich unverzeihlich! Eine Beziehung kann für mich ohne bedingungsloses Vertrauen nicht überleben." Sie sei aber überzeugt, dass es in einer gesunden Beziehung gar nicht erst so weit komme, dass sich ein Partner eine Affäre sucht, erklärt sie gegenüber Promiflash. Klar sei aber: "Ich bin davon überzeugt: Wer es einmal macht, macht es auch ein zweites Mal." Untreue fange für den TV-Star schon in dem Moment an, in dem der "Partner mit einer Person mehr als nur einen freundschaftlichen Kontakt hatte."

Wie es nun mit Sara und Nuri weitergeht, erfahren die BTN-Fans in den kommenden Folgen. In der Serie gehört Nandia noch zu den Frischlingen – dabei ist sie seit Februar dieses Jahres. Dank der Rolle bei "Berlin - Tag & Nacht" kann sie sich einen lange gehegten Traum erfüllen. "Ich wollte schon immer etwas im kreativen Bereich machen, sprich Gesang oder Schauspiel. Da ich bisher noch keine Möglichkeit hatte, das professionell auszuüben, war dieses Angebot die perfekte Gelegenheit für mich und ich habe sofort gemerkt, wie viel Spaß mir das macht", schwärmte sie in einem früheren Promiflash-Interview. Am Set sei sie mit offenen Armen empfangen worden.

Instagram / nandiasiada Nandia Siada, 2020

Instagram / nandiasiada Nandia Siada, Laiendarstellerin

