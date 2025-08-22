Mit Callum: Dua Lipa feiert 30. Geburtstag im Traumurlaub

Dua Lipa (30) feiert heute ihren dreißigsten Geburtstag und verabschiedete sich mit einer besonderen Geste von ihrem letzten Jahr in den Zwanzigern. Die Sängerin teilte auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen, die sie glücklich und entspannt mit ihrem Verlobten, dem Schauspieler Callum Turner (35), zeigen. Auf den Bildern lächeln die beiden, genießen das Schnorcheln und die Sonne – ein Liebesurlaub, der die Herzen ihrer Fans höher schlagen lässt. Besonders ins Auge fällt der funkelnde Verlobungsring an Duas Finger, ein Symbol ihrer Liebe, das sie stolz präsentiert. "Letzte Tage mit 29...", schrieb sie unter ihrem Post.

Die Verlobten genießen ihre Zeit zusammen, obwohl ihre beruflichen Verpflichtungen eine Hochzeit bisher noch nicht möglich machten. Dua erzählte kürzlich, dass sie erst ihre Tour abschließen und Callum seine Dreharbeiten beenden möchte, bevor sie eine größere Feier planen. Gedanken an das Hochzeitskleid kamen der Musikerin laut Daily Mail allerdings schon. In einem Interview meinte sie: "Plötzlich fragt man sich: 'Oh, was würde ich tragen?'" Das Paar, das sich im Dezember 2024 verlobte, plant, den Moment zu genießen und keinen Druck auf die Hochzeitsvorbereitungen auszuüben.

Vor wenigen Tagen überraschte Dua bereits im Interview mit Harper's Bazaar mit offenen Worten über ihre Gefühle für Callum. "Ich liebe die Liebe. Sie ist etwas Wunderschönes. Sie ist wirklich inspirierend", schwärmte die "Houdini"-Interpretin. Dua sprach auch von ihrer neuen Offenheit: "Diese Verletzlichkeit ist beängstigend, aber ich bin so glücklich, dass ich sie erleben darf." Sie betonte, dass sie früher ihre privaten Gefühle lieber für sich behalten habe, doch nun sei sie so erfüllt von ihrer Liebe, dass sie das Glück mit der Welt teilen möchte. "Ich bin glücklicher denn je, daher kommt es mir vor, als würde ich mir selbst einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich nicht darüber spreche", erzählte die Musikerin.

Instagram / dualipa Dua Lipa, August 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025

IMAGO / ABACAPRESS Dua Lipa und Callum Turner im Januar 2025