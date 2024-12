BTN-Neuzugang Nandia Siada fühlt sich in Berlin angekommen

Für Nandia Siada ging mit ihrem Einstieg bei Berlin - Tag & Nacht zu Beginn dieses Jahres ein kleiner Traum in Erfüllung. Dafür musste sie doch einiges zurücklassen – für den neuen Job musste sie von Solingen nach Berlin ziehen, was von einigen Zweifeln begleitet war. "Als ich für BTN nach Berlin gezogen bin, war alles fremd und ungewohnt. Anfangs hatte ich Zweifel, ob ich hier wirklich ankommen würde, weil meine Familie, mein Partner und meine Freunde so weit weg von mir sind", gibt Nandia jetzt gegenüber Promiflash zu. Doch dann traf sie auf ihre Kollegin Jenny Bumaye.

Jenny, die im April ebenfalls als eine der Neuen bei "Berlin - Tag & Nacht" anfing, verkörpert die Rolle der Cleo. Mit ihr versteht sich Nandia nicht nur vor der Kamera: "Dann habe ich bei BTN Jenny Bumaye kennengelernt – meine Freundin, die mir gezeigt hat, wie schnell sich Fremde wie Heimat anfühlen kann. Für diese Begegnung bin ich unglaublich dankbar", schwärmt die 29-Jährige. Die Berlinerin habe ihr nicht nur die Stadt nähergebracht, "sondern auch mein Leben bereichert".

Den Schritt in die Schauspielerei wollte Nandia schon immer wagen. Das Angebot, bei "Berlin - Tag & Nacht" in die Rolle der Sara zu schlüpfen, nahm sie mit Kusshand an. "Am Set wurde ich von allen sehr herzlich aufgenommen", erinnerte sich die Beauty an ihren Anfang – sie habe sofort gemerkt, wie viel Spaß ihr das Schauspiel mache – vor allem, weil sie zwischen ihr und ihrer Rolle Parallelen sehe. "Sara ist ein unglaublicher Familienmensch. Ihre Priorität ist ihre Familie. Sie liebt ihren Sohn und ihren Ehemann und würde alles für sie tun. Deren Glück ist ihr Glück. Und dies trifft auf jeden Fall auch auf mich zu", erklärte Nandia Promiflash im März.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jenny Bumaye, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Nandia Siada, Schauspielerin

Anzeige Anzeige