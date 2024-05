Baseball-Star Darryl Strawberry erholt sich von Herzinfarkt

Ausgerechnet einen Tag vor seinem Geburtstag am 12. März erlitt Darryl Strawberry (62) einen Herzinfarkt. Jetzt gibt der ehemalige Baseballspieler gegenüber TMZ ein Update zu seiner Gesundheit. Inzwischen sei er fast wieder der Alte und unglaublich froh, sich so gut erholt zu haben. "Mein Herz hat nur noch mit 40 Prozent gearbeitet", erinnert er sich an den schockierenden Vorfall. Für den ehemaligen Star der New York Mets sei der "massive" Herzinfarkt sehr gefährlich gewesen, da kaum noch Blut durch sein Herz geflossen sei.

Umso glücklicher sei er nun, wieder gesund zu sein. "Wir haben nur eine Chance in diesem Leben. Macht was draus!", gibt er seinen Fans mit. Für Darryl kommt seine Genesung gerade zum richtigen Zeitpunkt. Laut Informationen der Nachrichtenwebsite soll ihm sein Ex-Klub am Wochenende eine besondere Ehre erweisen. Vor dem Spiel der Mets gegen die Arizona Diamondbacks soll seine Rückennummer "in den Ruhestand" geschickt werden. Danach wird kein anderer Spieler die Nummer 18 tragen dürfen.

Den schlimmen Vorfall im März teilte er persönlich mit seinen Followern auf Instagram. Damals postete er ein Foto von sich im Krankenhausbett. Trotz der schwierigen Umstände lächelte er darauf. "Ich bin so glücklich und geehrt, berichten zu können, dass alles in Ordnung ist", beruhigte er seine Fans. Das habe er den Mitarbeitern des Krankenhauses St. Joseph West zu verdanken, die ihn so schnell wie möglich behandelt und ihm damit das Leben gerettet hätten.

