Ex-Baseball-Star Darryl Strawberry hatte einen Herzinfarkt!

Darryl Strawberry (62) musste Schlimmes durchmachen. Der ehemalige Baseballprofi hatte am Montagabend einen Herzinfarkt. Auf Instagram teilte er ein Foto aus dem Krankenhausbett, auf dem er neben seiner Ehefrau Tracy trotz allem ein strahlendes Lächeln im Gesicht hat. In der Bildunterschrift erklärt er, dass er dankbar sei, noch zu leben: "Ich bin so glücklich und geehrt, berichten zu können, dass alles in Ordnung ist."

In der Klinik sei Darryl ein Stent gesetzt worden, wodurch sein Herz "vollständig wiederhergestellt" wurde. Er bedankte sich bei dem medizinischen Team und den Mitarbeitern des Krankenhauses St. Joseph West in Lake St. Louis, die ihn behandelt haben. Er legt aber offenbar auch Wert auf die Unterstützung seiner Fans. "Eure Gebete sind so absolut willkommen, während ich mich weiter erhole", betonte der fünffache Vater.

Demnach dürfte Darryl aktuell wohl eher weniger zum Feiern zumute sein – dabei hat er heute Geburtstag und wird 62 Jahre alt. Seine Tochter Jewel widmete ihm auf Social Media bereits einen rührenden Post, in dem sie schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an den besten Vater. Danke, dass du so bist, wie du bist. Ich schätze dich mehr, als du denkst. Ich liebe dich so sehr. Bleib weiterhin auf dem Weg der Besserung."

Getty Images Darryl Strawberry, Sportler

Getty Images Darryl Strawberry, Baseballstar

