Bereit für den Playboy? Nazan Eckes begeistert im Bikini!

Nazan Eckes (48) sendet ihren Fans heiße Urlaubsgrüße! Via Instagram teilt die TV-Moderatorin eine Bilderreihe aus ihrem Urlaub in Bodrum. Auf den Schnappschüssen rekelt sich die zweifache Mutter auf einem Boot in einem knappen Bikini – und präsentiert dabei ihren trainierten Body. Die Fans sind ganz begeistert von den Aufnahmen. "Du Göttin", schwärmt ein User in der Kommentarspalte. Ein anderer ist sich zudem sicher: "So viel bis zum 'Playboy' fehlt doch nicht mehr – auf geht's."

Neben einigen Bikini-Aufnahmen macht Nazan ihre Community aber sicherlich auch ein bisschen neidisch. Denn sie postet auch ein paar Bilder von kristallklarem Wasser, traumhaften Landschaften und leckerem Essen – die 48-Jährige lässt es sich in ihrem Urlaub so richtig gut gehen und scheint die Auszeit mit ihren Liebsten sehr zu genießen. Und wie es aussieht, stößt Sylvie Meis (46) schon bald dazu. Denn diese kommentiert den Beitrag mit: "Ich sehe dich bald, Babe. Kann es kaum erwarten."

Beruflich stellte sich Nazan in diesem Jahr bereits einem Abenteuer der anderen Art und Weise: Sie nahm an The Masked Singer teil. Dort versteckte sie sich unter dem Kostüm des Robodogs. "Ich habe das Ganze als riesiges Abenteuer gesehen und als Möglichkeit, eine andere Seite von mir zu entdecken. Es war eine sehr intensive Zeit", schwärmte die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash.

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes in Bodrum, Mai 2024

ProSieben/Julia Feldhagen Nazan Eckes bei "The Masked Singer"

