Total heiß: Nazan Eckes zeigt ihren Hammerbody im Urlaub

Nazan Eckes (48) gönnt sich aktuell eine Auszeit am Meer. Ihren Urlaub scheint die Moderatorin in vollen Zügen zu genießen. Auf Instagram teilt Nazan nun einige Fotos, auf denen sie strahlend in einem Bikini posiert. Dabei stellt sie ihren durchtrainierten Megabody gekonnt zur Schau. Die Fans sind von den Schnappschüssen begeistert. "Schaust heiß aus", kommentiert beispielsweise ein Follower. "Liebe Nazan, du siehst zauberhaft in dem Bikini aus!", lobt sie ein weiterer User.

Erst vor wenigen Tagen hatte Nazan mit anderen Bikinibildern aus dem Urlaub auf der Social-Media-Plattform begeistert. Die ehemalige "Explosiv – Das Magazin"-Moderatorin posierte gut gelaunt auf einem Boot. Ein Fan war von den Fotos sogar derart hingerissen, dass er Nazan vorschlug, ein Shooting für den Playboy zu machen. "So viel bis zum 'Playboy' fehlt doch nicht mehr – auf geht's", ermutigte er den TV-Star.

Hinter Nazans muskulösem Körper steckt aber auch eine Menge Arbeit. In einem Interview mit Bild verriet die zweifache Mutter, wie sie sich fit hält: "Ich laufe seit über 20 Jahren regelmäßig. Meistens zwei bis drei Mal die Woche", erklärt Nazan. Zudem mache sie seit dem vergangenen Jahr CrossFit. "Ich bin sonst kein großer Fan von Gruppensport, laufe lieber allein vor mich hin und höre dabei meine Musik, aber ich muss sagen, CrossFit hat es mir wirklich angetan. Ich liebe es", schwärmt die TV-Bekanntheit. Vor allem die verschiedenen Kraft- und Fitnessübungen machen Nazan viel Spaß.

Instagram / nazaneckes Moderatorin Nazan Eckes, August 2024

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes im Mai 2024

Wie gefallen euch die Fotos von Nazan? Sehr gut, sie sieht mega aus! Na ja, mich hauen die Bilder jetzt nicht so um. Ergebnis anzeigen



