Das waren die schönsten Looks bei der Tribute-To-Bambi-Gala

Es war wieder einmal Zeit für die alljährliche Tribute-To-Bambi-Gala, bei der zahlreiche Prominente zusammenkamen, um gemeinsam Spenden für Kinder und Jugendliche in Not zu sammeln. Zu diesem Anlass schmissen sich die Gäste natürlich ordentlich in Schale und strahlten auf dem roten Teppich um die Wette. Darunter beispielsweise Unternehmerin Barbara Becker (57), die in einem rosafarbenen Zweiteiler aus glänzender Seide und einem Spitzen-BH für die Fotografen posierte, und Schauspielerin Jenny Elvers (52), die in einem transparenten Kleid mit Glitzer-Details erschien.

Aber auch Nazan Eckes (48) gab bei der Charity eine gute Figur ab. Die Moderatorin führte die Anwesenden zusammen mit Influencer Riccardo Simonetti (31) durch den Abend und war dafür in einer umwerfenden schwarzen Robe gekleidet. Das Kleid hatte Spitzendetails und bestand ab der Hüfte abwärts aus einem transparenten Stoff, was ihre Beine zur Geltung brachte. Dazu kombinierte sie helle Absatzschuhe mit silberfarbenem Schmuck und band ihre Haare zu einem strengen Zopf zusammen.

Wer außerdem auf der Wohltätigkeitsveranstaltung überzeugen konnte, war Sandy Meyer-Wölden (41). Das Model hatte sich für ein leuchtendes rotes Kleid entschieden und zog so alle Blicke auf sich. Doch es war nicht die einzige Auffälligkeit für die sie an dem Abend sorgte: Nachdem die Ex-Frau von Oliver Pocher (46) erst kürzlich öffentlich gemacht hatte, wieder vergeben zu sein, gab sie ihren ersten Pärchenauftritt mit ihrem neuen Partner Alexander Müller! Die beiden ließen sich auf dem roten Teppich Arm in Arm ablichten und wirkten dabei total verliebt.

Getty Images Nazan Eckes bei der Tribute-To-Bambi-Gala im September 2024

Getty Images Sandy Meyer-Wölden bei der Tribute-To-Bambi-Gala im September 2024

