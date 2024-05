So klappt das Co-Parenting bei Nazan Eckes und Julian Khol

Nazan Eckes (48) und ihr Ehemann Julian Khol (44) leben zwar bereits zwei Jahre in Trennung, erziehen ihre beiden gemeinsamen Söhne Lounis (9) und Ilyas (7) aber weiterhin gemeinsam. Wie die Moderatorin gegenüber Gala verrät, habe sie sich mit ihrem Ex darauf geeinigt, das Familienleben nach dem sogenannten "Nestmodell" zu organisieren: "Wir erziehen die Kinder immer noch in einem Haus. Julian und ich wechseln uns vor Ort ab, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder ständig Tasche packen müssen."

Nazan selbst scheinen die Abwechslung und auch der regelmäßige Wohnungswechsel gutzutun. Gegenüber dem Magazin verrät die The Masked Singer-Teilnehmerin: "Ich bin zum ersten Mal so richtig bei mir. Ich mag mich tausendmal mehr als früher." Dass sich die 48-Jährige nicht immer so gut gefühlt hat, ist bereits bekannt. Im Dezember vergangenen Jahres verkündete sie das Ende ihrer Karriere als RTL-Moderatorin. In der "NDR-Talkshow" verriet sie: "Ich habe RTL viel zu verdanken. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, ich habe alles gemacht. Ich komme nicht mehr weiter." Der Zweifach-Mama habe der Enthusiasmus gefehlt. Seitdem scheint sie viel Neues auszuprobieren und das auch zu genießen: "Es macht Spaß, neue Seiten zuzulassen."

Es scheint aber das Wohl ihrer Kinder zu sein, welches bei der Trennung an erster Stelle steht. Die Regelung, nach dem sie seitdem leben, soll für die Familie gut funktionieren: "Unseren Jungs fällt es nicht auf, dass wir getrennt sind." Bereits kurz nach dem Liebes-Aus der TV-Bekanntheit und des österreichischen Künstlers im Jahr 2022 zeigte Nazan öffentlich, dass sie und Julian nach wie vor gemeinsam für die Kinder da sind. Damals teilte sie an Weihnachten auf Instagram mehrere Schnappschüsse zusammen mit den zwei Jungs und ihrem Ex-Partner, auf denen sie zusammen als Familie das Fest verbringen.

