Würden Anna und Gerald Heiser auch nach Deutschland ziehen?

Anna (33) und Gerald Heiser (39) leben mit ihrer Familie in Namibia. Aber können sie sich auch vorstellen, einmal nach Deutschland zu ziehen? Promiflash hat bei den Bauer sucht Frau-Stars nachgehakt, wie sie dazu stehen. "Ich habe noch nie hier gelebt. Also, es ist schön, hierherzukommen und zwei, drei Wochen hier zu sein und Urlaub zu machen. Aber hier leben könnte ich einfach nicht, viel zu viele Menschen und alles ist zu eng. Für mich geht das leider nicht", erklärt Gerald ehrlich.

Und wie steht seine Frau dazu? Bevor sie Gerald kennenlernte, hatte die gebürtige Polin in Deutschland gelebt. Dennoch fühlt Anna sich in Namibia pudelwohl: "Ich habe manchmal Heimweh, aber so eher nach diesem Stadtleben, weil wir wohnen schon sehr abgeschieden, aber ich habe mich so in Namibia eingelebt, dass ich gar nicht mehr wegwill. Sonst würde ich auch nicht für die Farm kämpfen – das ist unser Zuhause und da bleiben wir gerne", betont die Influencerin im Promiflash-Interview.

Anna und Gerald hatten sich 2017 bei der Datingshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt und schon drei Monate später verlobten sie sich. Mittlerweile haben sich die beiden mit ihren zwei Kindern ein idyllisches Farmleben in dem afrikanischen Land aufgebaut. Hin und wieder haben sie allerdings mit Rückschlägen zu kämpfen, wie etwa finanziellen Problemen.

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihrer Tochter, November 2023

Instagram / https://www.instagram.com/annaheiser/ Anna Heiser und ihre Familie in Namibia

