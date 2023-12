So schlecht geht es Anna und Gerald Heisers Farm wirklich!

Anna Heiser (33) spricht Klartext! 2017 hatte die gebürtige Polin bei Bauer sucht Frau ihr großes Glück gefunden: Der Landwirt Gerald eroberte ihr Herz und konnte sie davon überzeugen, zu ihm nach Namibia auszuwandern. Inzwischen leben die Eltern von zwei Kindern seit über sechs Jahren auf der Familienfarm. Doch der geht es seit einiger Zeit nicht mehr allzu gut. Nun klagt Anna darüber, wie tief sie tatsächlich im Schlamassel stecken!

"Bereits nach einem Jahr als Farmeigentümer sind wir auf dem harten Boden der Tatsachen angekommen – die Farm trägt sich nicht", schreibt die 33-Jährige unter einen Instagram-Beitrag. Die einzige Möglichkeit, ihr Eigentum zu retten, habe das Paar in einer Bewässerungsanlage für den Maisanbau gesehen. "Das war eine sehr große Investition, in die mein Mann nicht nur sehr viel Arbeit, sondern auch Unmengen an Geld gesteckt hat", fasst Anna zusammen. Vor wenigen Tagen kam dann das böse Erwachen: Das Bohrloch liefere nur ein Viertel der ursprünglichen Hochrechnung. "Es tat mir in der Seele weh, meinen Mann in diesem Zustand zu sehen", klagt sie.

Wenn schon nicht der Farm, so gehe es zumindest der Familie gut. Gerald würde jeden Cent in die Farm stecken und sich nichts gönnen. "Es macht mich traurig, dass seine harte Arbeit nicht gewürdigt wird. Uns als Familie geht es aber gut, weil ich gut verdiene", zeigt sich Anna optimistisch. "Wir sind gesund und wir haben uns – das ist das Wichtigste. Was aber die Farm betrifft, bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterzumachen und zu hoffen", schließt die zweifache Mama ab.

Instagram / annaheiser Anna Heiser im November 2023 in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon und ihrer Tochter Alina

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Paar

