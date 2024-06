Zurück zum Ex? Diese Hollywood-Paare fanden wieder zusammen

Vor wenigen Tagen verzauberten Hailey (27) und Justin Bieber (30) ihre Fans mit tollen Neuigkeiten: Das Hollywood-Traumpaar erwartet das erste gemeinsame Baby! Was viele jedoch nicht wissen, für Justin und Hailey ist es bereits der zweite Anlauf einer Beziehung. Denn der Popstar und das Model hatten bereits im Jahr 2016 eine kurze Zeit gedatet! Während einer der zahlreichen Off-Phasen mit Justins Ex-Freundin Selena Gomez (31) hatte es zwischen ihnen bei einem gemeinsamen Kirchenbesuch offenbar ziemlich gefunkt. Wie Glamour berichtet, war aufgrund von Justins "sehr beschäftigten Terminkalender" jedoch nach nur sechs Monaten wieder Schluss, bis die Turteltauben im März 2018 wieder zueinanderfanden.

In Hollywood sind Justin und Hailey jedoch nicht die Einzigen, die ihrer Liebe eine zweite Chance gaben. Auch Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) sind das perfekte Beispiel für einen zweiten Versuch. Nach gemeinsamen Dreharbeiten der Komödie "Liebe mit Risiko – Gigli" kamen die Schauspieler im Jahr 2003 das erste Mal zusammen und verlobten sich kurze Zeit später. Doch kurz vor ihrer Hochzeit verkündeten der Darsteller und die Musikerin überraschend ihr Liebes-Aus! Ganze 20 Jahre dauerte es, bis Jennifer und Bens Liebesgeschichte doch noch ein Happy End fand. Seit August 2022 sind sie nun offiziell Mann und Frau. Ob sie ihre derzeitige Krise noch mal überstehen?

Auch Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (30) gerieten in den letzten Wochen immer wieder in Verdacht, wieder zusammen zu sein. Eigentlich gehen die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper schon seit vergangenem Jahr getrennte Wege. Doch in den letzten Wochen wurde das Ex-Paar immer wieder zusammen gesehen. Erst vor wenigen Tagen zeigten Paparazzi-Schnappschüsse, wie die beiden gemeinsam ein Hotel in Miami ganz still und heimlich durch die Garage verließen.

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez im Mai 2023

Backgrid / MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im Mai 2024

Über welches Liebe-Comeback freut ihr euch am meisten? Justin und Hailey sind so ein tolles Paar! Die Liebesgeschichte von Jennifer und Ben begeistert mich jedes Mal! Ich hoffe, Kendall und Bad Bunny sind endlich wieder zusammen! Ergebnis anzeigen



