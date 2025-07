Futuristisches Stadtprojekt "Akon City" im Senegal scheitert

US-Sänger Akon (52), der in den 2000er-Jahren mit Hits wie "Lonely" und "Smack That" bekannt wurde, hat den Traum von seiner eigenen Hightech-Stadt "Akon City" im Senegal offiziell begraben. Geplant war eine futuristische Metropole nahe Mbodiène, die komplett durch eine eigene Kryptowährung namens Akoin betrieben werden sollte – eine Art "echtes Wakanda", inspiriert durch Marvels Black Panther. 2018 hatte Akon das Fünf-Milliarden-Euro-Vorhaben vorgestellt, das Afrika technologisch voranbringen sollte, doch sechs Jahre später ist außer einem halbfertigen Empfangszentrum nichts auf dem 800 Hektar großen Baugelände passiert. Die senegalesische Regierung hat das Scheitern laut rap2soul bestätigt und plant nun eine realistischere Entwicklungsalternative für die Region.

Die Gründe für das Scheitern von "Akon City" sind vielfältig. Neben Finanzierungsproblemen und der Schwierigkeit, Investoren zu gewinnen, spielte die fehlende Unterstützung der lokalen Bevölkerung eine erhebliche Rolle: Viele Anwohner im Umfeld des Projekts fühlten sich ungerecht behandelt. Auch regulatorische Hürden, wie das Verbot der Nutzung alternativer Währungen durch die Zentralbank der Westafrikanischen Staaten, trugen zu dem Rückschlag bei. Trotz der anfänglichen Euphorie und der Vision, das senegalesische Projekt als Vorbild für technologische Fortschritte in Afrika zu etablieren, kam der Baustart nie in Fahrt. Akon selbst bleibt jedoch weiter an der Entwicklung in der Region beteiligt und plant, an einem neuen Resort-Projekt mitzuwirken, das 15.000 Arbeitsplätze schaffen soll.

Zusätzlich engagiert sich der vielseitige Musiker mit sozialen Initiativen wie "Akon Lighting Africa", einem Projekt, das Millionen Menschen mit Solarenergie versorgt. Der in den USA aufgewachsene Künstler hat stets eine starke Verbindung zu seinen senegalesischen Wurzeln betont und setzt sich seit Jahren für Entwicklungsprojekte auf dem afrikanischen Kontinent ein. Mit seinem Vorhaben, "Akon City" zu erbauen, wollte er nicht nur die lokale Wirtschaft ankurbeln, sondern auch ein Symbol für den Fortschritt und die Moderne Afrikas schaffen. Das Scheitern dieses Traums ist zwar ein Rückschlag, doch Akon scheint entschlossen, weiterhin einen Beitrag zur Entwicklung seiner Heimat zu leisten.

Getty Images Sänger Akon im November 2024 in Hollywood

Getty Images Akon, Musiker

Getty Images Akon im November 2019