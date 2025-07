Darum ist der "Outer Banks"-Star Madelyn Cline Single

Madelyn Cline (27), bekannt aus der Erfolgsserie "Outer Banks", hat sich in einem Gespräch mit dem Magazin Allure zu ihrem Beziehungsstatus geäußert. Die Schauspielerin erklärte, warum sie derzeit Single ist und lieber ihr eigenes Leben in den Fokus stellt. "Ich möchte dieses Leben erst mal nach meinen eigenen Vorstellungen erleben, bevor ich mich auf all die Beziehungsangelegenheiten einlasse", verriet sie offen. Besonders bei ihrer Arbeit sei sie oft so stark eingebunden, dass es ihr schwerfalle, ihre Energie zu verteilen und Prioritäten zu setzen.

Beruflich ist Madelyn aktuell stark eingespannt. Der Erfolg von "Outer Banks" und zusätzliche Projekte fordern den vollen Einsatz der aufstrebenden Schauspielerin, die sich nicht nur mit ihren Rollen, sondern auch durch Werbeauftritte in der Modebranche einen Namen gemacht hat. Der Spagat zwischen Karriere und Privatleben ist für die Schauspielerin eine Herausforderung, auf die sie gerne selbstbestimmt reagieren möchte. Für Madelyn scheint es momentan weniger um romantische Beziehungen und mehr um persönliche Entwicklung und berufliche Ziele zu gehen.

Fans spekulierten vor Kurzem jedoch über eine mögliche Annäherung zwischen Madelyn und dem sportlichen NFL-Star Caleb Williams. Die beiden wurden gemeinsam bei einem Musikfestival gesehen, aber eine romantische Verbindung wurde nicht bestätigt. Madelyn, die zuvor schon mit anderen prominenten Persönlichkeiten in Verbindung gebracht wurde, betont immer wieder ihren Wunsch, den Fokus auf sich selbst und ihre Karriere zu legen. Ihre bodenständige Einstellung zu Liebe und Erfolg hat der jungen Frau eine treue Fangemeinde eingebracht, die sie begeistert auf ihrem Weg unterstützt.

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Getty Images Caleb Williams, NFL-Star, 2024