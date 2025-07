"Nicht langweilig": Marco Cerullo verteidigt Yeliz Koc

Yeliz Koc (31) und Marco Cerullo (36) sorgen aktuell in der Show Prominent getrennt für Gesprächsstoff. Auf Instagram stellt sich Marco nun schützend vor seine TV-Kollegin, nachdem ein Follower Yeliz' Auftreten kritisiert hatte. "Warum ist Yeliz so langweilig und trotzdem beliebt?", wollte eine Person wissen. Marco lässt das jedoch nicht unkommentiert und antwortet in seiner Story: "Ich finde Yeliz jetzt nicht langweilig. Sie findet in so vielen Formaten statt. Sie macht da schon alles richtig. Ich komme mit ihr echt gut klar und muss sagen, dass sie bis jetzt alle Formate echt gut gemacht hat."

Im Reality-TV ist Yeliz keine Unbekannte. Seit ihrem ersten TV-Auftritt bei Der Bachelor im Jahr 2018 wirbelt sie durch die verschiedensten Shows. Von Bachelor in Paradise und Das Sommerhaus der Stars bis hin zu Promi Big Brother und Kampf der Realitystars hat die Influencerin schon einiges gemacht. 2025 wagte sie sich sogar in den australischen Dschungel bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Neben ihrer Karriere im Reality-TV gibt es bei Yeliz auch privat einiges zu erzählen. Die Social-Media-Persönlichkeit und Mutter eines Kindes teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben und wird von ihren Fans für ihre offene und authentische Art geschätzt. Marco und Yeliz verbindet wohl nicht nur ihr gemeinsamer beruflicher Weg, sondern auch eine gegenseitige Wertschätzung, die in der Reality-TV-Branche nicht alltäglich ist.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / marcocerullo_official, Instagram / yelizkoc Collage: Marco Cerullo und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Snow Elanie und Yeliz Koc in Australien