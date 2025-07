Maisie Williams tritt "Zauberhafte Schwestern 2"-Cast bei

Maisie Williams (28), bekannt geworden durch ihre Rolle als Arya Stark in Game of Thrones, wird im heiß ersehnten Sequel von "Zauberhafte Schwestern" zu sehen sein. Wie bereits angekündigt, kehren Sandra Bullock (60) und Nicole Kidman (58) zurück, um erneut in die Rollen der magischen Geschwister Sally und Gillian Owens zu schlüpfen. Neben Maisie werden auch Joey King (25), Lee Pace (46), Xolo Maridueña (24) und Solly McLeod (25) als neue Charaktere in der magischen Geschichte auftreten. Regie führt laut Deadline die Dänin Susanne Bier, die durch ihre Arbeit an "Bird Box" bereits mit Sandra gearbeitet hat.

Im Original von 1998 stand der Fluch, der es Sally und Gillian Owens unmöglich machte, die wahre Liebe zu finden, im Mittelpunkt. Ob dieses Thema weiterhin eine zentrale Rolle spielt oder welche Entwicklungen die Fortsetzung bereithält, ist noch nicht bekannt. Fans der alten Figuren dürfen sich jedoch darauf freuen, dass Stockard Channing (81) und Dianne Wiest erneut die exzentrischen Tanten Franny und Jet verkörpern. Mit dem Drehbuchautor Akiva Goldsman (63), der bereits am ersten Film beteiligt war, dürfen Liebhaber des ersten Teils auf eine vertraute, aber dennoch aufregende neue Geschichte hoffen.

Für Maisie ist dies ein weiteres interessantes Kapitel in ihrer Laufbahn, die nach "Game of Thrones" eine Vielzahl an neuen Projekten umfasst. Sie überzeugte beispielsweise in "The New Mutants" sowie "The Owners" in ernsteren Rollen und verkörperte jüngst Catherine Dior in der Serie "The New Look". Nun betritt die Schauspielerin mit ihrer Rolle in "Zauberhafte Schwestern 2" neue magische Pfade und präsentiert damit eine andere Seite ihres beeindruckenden Talents. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie sie sich in die Welt romantischer Mystik einfügt.

Getty Images Maisie Williams bei der Vanity Fair Oscar Party, März 2025

Getty Images Sandra Bullock und Nicole Kidman in "Zauberhafte Schwestern", 1998

Getty Images Maisie Williams, Paris Fashion Week 2023