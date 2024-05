Wieder zusammen? Kendall Jenner und Bad Bunny genießen Date

Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (30) scheinen sich tatsächlich wieder anzunähern! Darauf lassen zumindest aktuellste Paparazzifotos schließen, die TMZ nun vorliegen. Die Fotografen erwischten den Musiker mit dem Model am Freitagabend nach seinem Konzert bei einem privaten Dinner. Aufnahmen zeigen, wie die zwei aus dem japanischen Restaurant kommen und gemeinsam in einen SUV steigen – der "Monaco"-Sänger schaute sich dabei behutsam nach seiner Begleitung um. In dem Lokal sollen sie zuvor in einem VIP-Raum gespeist haben. Wie Augenzeugen gegenüber dem Medium berichten, haben sie zwar keine Zärtlichkeiten ausgetauscht, hätten während ihres Dates aber trotzdem wie ein Paar gewirkt.

Schon seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass die Schwester von Kim Kardashian (43) und der Puerto-Ricaner wieder miteinander anbandeln. Vor wenigen Wochen besuchte die 28-Jährige bereits ein Konzert ihres Verflossenen und auch in den Wochen zuvor waren die beiden mehrmals miteinander gesichtet worden. Ein Insider verriet gegenüber Entertainment Tonight, dass Kendall und Bad Bunny aktuell tatsächlich wieder so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen: "Sie sind nicht unbedingt wieder zusammen oder ein exklusives Paar, aber es gibt definitiv immer noch eine gewisse Stimmung zwischen ihnen. Keiner der beiden fühlt sich unter Druck gesetzt und sie schätzen es, dass sie sich den Freiraum nehmen können, wann immer sie wollen. Es ist lässig, einfach und bequem zwischen ihnen."

Kendall und Bad Bunny waren im März 2023 das erste Mal beim Knutschen abgelichtet worden. Zwei Monate später zeigten sie sich erstmals als Paar bei einem Basketballspiel der Los Angeles Lakers. Monatelang schienen sie ihre Beziehung in vollen Zügen zu genießen – bis im Dezember vergangenen Jahres dann Schluss gewesen sein soll. Laut eines Insiders von People seien ihre "verrückten Terminkalender" ein Grund dafür gewesen: "Sie wussten beide, dass es wahrscheinlich keine Beziehung für immer sein würde, und das war von Anfang an klar."

ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

