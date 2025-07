Erster Todestag: Hollywood-Stars erinnern an Shannen Doherty

Gestern jährte sich zum ersten Mal der Todestag von Shannen Doherty (✝53), dem Star aus Serienhits wie Beverly Hills, 90210 und "Charmed – Zauberhafte Hexen". Nach ihrem jahrelangen Kampf gegen den Krebs verstarb die Schauspielerin am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren. Freunde und Kollegen erinnerten sich nun auf Instagram an die beliebte Film- und Fernsehikone. Sarah Michelle Gellar (48) teilte dazu ein emotionales Video mit Fotos und der Songmelodie von "See You Again". Tori Spelling (52) schrieb in einem berührenden Post: "Trauer ist seltsam. [...] Du hast mir beigebracht, meine Kraft einzuschalten und sie leuchten zu lassen. Für mich lebt dein Vermächtnis in meiner Aura weiter."

Nicht nur Sarah und Tori zollten der verstorbenen Schauspielerin Tribut. Aus den Reihen ihrer "Charmed"-Kolleginnen würdigten auch Rose McGowan (51) und Holly Marie Combs (51) ihre gemeinsame Freundin. Rose teilte in ihren Instagram-Stories mehrere Erinnerungen, während Holly den Hashtag "ShandoSunday" verwendete, der mittlerweile unter Fans und Wegbegleitern zu einer Hommage an Shannen geworden ist. Jene Kolleginnen, die Shannen von nahem kannten, schienen die emotionale Verbindung zu ihr auch Jahre nach ihrem Tod lebendig zu halten. Für Fans und Freunde bleibt ihr Lebenswerk eine Quelle der Inspiration und des Trostes.

Shannen Doherty, die Fans häufig liebevoll "Shando" nannten, war nicht nur für ihre Schauspielkarriere bekannt: Sie ging mit ihrer Krebserkrankung stets offen um und sprach aus, was andere sich kaum zu sagen trauten. Seit ihrer Erstdiagnose 2015 kämpfte sie mit bewundernswerter Entschlossenheit gegen die fortschreitende Krankheit. Ihre Worte und ihr Lebensmut hinterließen bei vielen Menschen einen nachhaltigen Eindruck. Shannen war bekannt dafür, nicht nur in ihren Rollen Stärke zu zeigen, sondern auch im echten Leben vielen ein Vorbild gewesen zu sein – ein Vermächtnis, das sie unvergessen macht.

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty, Schauspielerinnen

