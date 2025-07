Katie Price' Sohn Harvey kehrt endgültig zurück nach Hause

Nach einer langen und schwierigen Suche nach einer geeigneten Unterkunft für Harvey Price (23) gibt es nun Neuigkeiten: Der 23-jährige Sohn von Katie Price (47) wird in wenigen Tagen zu Hause bei seiner Mutter einziehen, bevor er im Oktober in eine eigene Wohnung in Littlehampton ziehen soll. Harvey, der blind und autistisch ist und am Prader-Willi-Syndrom leidet, hatte seit 2021 an einer spezialisierten Schule gelebt. Finanzielle Schwierigkeiten und Kürzungen im Budget des zuständigen Bezirksrats zwangen Katie jedoch dazu, ihn aus der Einrichtung zu nehmen.

Katie sprach in ihrem Podcast "The Katie Price Show" offen über die Herausforderungen, die die Suche nach einem neuen Ort für ihren Sohn mit sich brachte. Zwischenzeitlich sei Harvey sogar eine Unterkunft verweigert worden, da man dort glaubte, seinen speziellen Bedürfnissen nicht gerecht werden zu können. Diesen Monat wird Harvey in eine vorübergehende Wohngruppe in Southampton ziehen, bevor er im Herbst in Littlehampton ein neues Zuhause findet. Katie, die immer wieder liebevoll über ihren erstgeborenen Sohn spricht, teilte auf Instagram ein Foto mit ihrem Sohn: "Wiedervereint mit meinem Bärenbaby. Harvey kommt in 12 Tagen endgültig nach Hause."

Harvey, dessen Vater der ehemalige Fußballer Dwight Yorke (53) ist, hat seit seiner Geburt einen besonderen Platz in Katies Leben. Die Reality-TV-Ikone spricht oft über ihre enge Bindung zu ihrem Sohn und teilt Updates zur Bewältigung seines Alltags. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten, mit denen Katie seit Jahren konfrontiert ist, kämpft sie unermüdlich darum, Harvey das bestmögliche Leben zu ermöglichen. Ihre Hingabe spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, wo sie liebevolle Fotos und Botschaften an ihren Sohn veröffentlicht, die von ihrer tiefen Mutterliebe zeugen.

Anzeige Anzeige

Instagram / officialmrharveyprice Harvey und Katie Price im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar