Nur 40 Minuten: Fans enttäuscht von Drakes Wireless-Auftritt

Drake (38) sorgte beim Wireless Festival in London für gemischte Gefühle bei seinem letzten Auftritt am Sonntagabend. Obwohl er als Headliner für den finalen Abend angekündigt war, endete sein Set nach nur 40 Minuten. Der Star betrat die Bühne zehn Minuten früher als geplant und kündigte an, so lange zu spielen, bis sein Mikrofon abgeschaltet werde – das Konzert endete dennoch bemerkenswert früh. Für die Fans war diese Kürze ein deutlicher Kontrast zu Drakes vorherigen Shows am Freitag und Samstag, die weitaus länger und mit mehr Gastauftritten gespickt waren. Nur drei Gäste, darunter Popcaan, Rema und Vybz Kartel (49), traten mit ihm auf, was bei den Fans für Enttäuschung sorgte. Besonders, da seine Show am Tag zuvor spektakuläre 13 Überraschungsgäste bot, wie den britischen Rapper Dave und J Hus.

Zudem verschwand zuvor eine geplante zweite Performance von Drake, die am frühen Abend stattfinden sollte, plötzlich aus dem Plan, was einige Fans verwunderte, berichtet Der Standard. Während des Konzerts entschuldigte sich der Musiker mehrfach bei seinen Anhängern und versuchte, sie mit einer Mischung aus neuen und alten Klassikern zu motivieren. Dennoch beendete Drake seinen Auftritt am Wochenende mit einer Geste, die schon nahezu traditionell für ihn ist: Er verabschiedete sich vom Publikum von einem Kran aus, während Whitney Houstons (✝48) "I Will Always Love You" gespielt wurde. Es blieb unklar, ob das frühe Ende an den strengen lokalen Bestimmungen für Veranstaltungen oder an anderen Faktoren lag. Drake selbst bedankte sich via Instagram bei seinen Fans, nannte seine drei Abende dort "die besten Nächte meiner Karriere" und erklärte etwas kryptisch, er müsse das Erlebte erst verarbeiten.

Für Drake war das Wireless Festival in diesem Jahr auch etwas Besonderes, da er einen Millionenvertrag unterzeichnete, um an allen drei Abenden als Headliner aufzutreten. Auch privat macht Drake in letzter Zeit auf sich aufmerksam und polarisiert die Fans. Kürzlich zeigte er sich oberkörperfrei in einem Video, das ihn beim Joggen präsentierte. Die Bilder sorgten für zahlreiche Kommentare, da Drake mit einem beeindruckenden Sixpack glänzte. Das sorgte für Spekulationen über mögliche chirurgische Eingriffe, zu denen sich Drake allerdings nicht äußerte.

