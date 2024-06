Samuel Koch verrät: Wenn er träumt, ist er "noch Fußgänger"

Samuel Koch (36) versetzte die Zuschauer der beliebten TV-Sendung Wetten, dass..? vor 14 Jahren in Angst und Schrecken. Beim Versuch, mit Sprungschuhen über ein fahrendes Auto zu springen, verletzte sich der damals Anfang Zwanzigjährige so stark, dass er seitdem vom Hals abwärts gelähmt ist. In einem Interview mit Express.de wird der Autor gefragt, ob er heute noch von dem dramatischen Unfall träume. Daraufhin verrät Samuel: "Davon träume ich längst nicht mehr. In meinen Träumen bin ich meist noch Fußgänger und relativ fit – oder eine seltsame Mischung davon." Obwohl seine Träume nicht mehr der Realität entsprechen, findet der Schauspieler seine Traumwelt nicht bedrückend – ganz im Gegenteil: Für ihn seien Träume, in denen er wieder laufen kann, sehr schön.

Trotz des schweren Schicksalsschlags ist er hoffnungsvoll gestimmt. Auf die Frage hin, ob er glauben könne, noch mal eine Zeit ohne Rollstuhl zu erleben, beweist er wieder einmal seinen starken Willen, indem er völlig überzeugt sagt: "Ja, wie schon die Protagonisten unseres Kinderbuches sagen: Heute glauben wir fest daran, dass ein jedes Wunder passieren kann." Im weiteren Gespräch verrät Samuel außerdem, dass er eher zur Fraktion "Lieber lachen als weinen" gehöre und schon einmal einen Preis als "Mutmacher der Nation" bekommen habe. Wenn nicht er, wer dann?

Den Kopf in den Sand stecken, kam für Samuel nach dem Unfall aber nicht in die Tüte! Sein im Oktober 2010 begonnenes Schauspielstudium in Hannover setzte er nach seinem Krankenhausaufenthalt und absolvierter Reha erfolgreich fort. Er ergatterte als Ensemble-Mitglied im Staatstheater Darmstadt unter anderem die Hauptfigur in "Der Prinz von Homburg". Es folgten Rollen in der TV-Serie Sturm der Liebe und dem Film "Honig im Kopf" von Til Schweiger (60). Und auch privat könnte es ihm kaum besser gehen. Am Set der Telenovela lernte er seine Frau und Schauspielerkollegin Sarah Elena Timpe (38) kennen und lieben. Bereits seit 2016 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben.

Getty Images Samuel Koch, Berlin

Getty Images Sarah Elena und Samuel Koch, Schauspieler

