Samuel Koch war nach seinem Unfall mit Drogen "weggeballert"

Das deutsche Fernsehpublikum hielt den Atem an, als Samuel Koch (36) bei einem Stunt während Wetten, dass..? stürzte. Im Interview mit RTL erinnert sich der Autor nun an die Zeit direkt nach seinem Unfall. "Von Sekunde eins an war ich erst einmal weggeballert mit Drogen und Opiaten. Da hab ich wenig gecheckt und nichts mehr gespürt", berichtet der Fernsehstar. An seine Zeit auf der Intensivstation könne er sich deshalb nicht komplett erinnern. Seine Erfahrung damals sei "nicht so heldenhaft, wie man sich das so wünschen würde", erklärt der Blondschopf.

Seit dem tragischen Vorfall ist Samuel querschnittsgelähmt, wodurch sich sein Leben auf einen Schlag veränderte: "Alle Träume und Wunschvorstellungen waren erst mal futsch und zerplatzt." Kurz vor seinem Auftritt begann er Schauspielerei zu studieren, doch das erschien ihm danach nutzlos. Er offenbart dem Sender: "Mir kam es dumm vor, in meinem Zustand ein Schauspielstudium fortzusetzen. Das kam dann alles eher so Schritt für Schritt." Erst im Laufe der Zeit habe er kreative Lösungen gefunden, seinen Traum wahrzumachen.

Inzwischen ist Samuel ein festes Mitglied des Nationaltheaters Mannheim und dort auf der Bühne zu sehen. Außerdem durfte er 2021 an The Masked Singer teilnehmen. Damals steckte er unter der Maske des Phönix und wurde in Show vier enttarnt. Nach seinem Exit witzelte der Schauspieler: "Das ist eigentlich ein Skandal, dass ich überhaupt die erste Runde überstanden habe. [...] Dass ich jetzt bis zur vierten Runde mitmachen musste – ihr seid verrückt!"

Galuschka,Horst Samuel Koch bei der "Trolls – Gemeinsam stark"-Premiere 2023

Getty Images Samuel Koch bei "The Masked Singer"

