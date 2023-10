Er bekam Einladung: Samuel Koch versetzt "Wetten, dass..?"

Samuel Koch (36) hat keine Zeit für Thomas Gottschalk (73). Die Geschichte des Sportlers bei Wetten, dass..? ist wohl bis heute einzigartig. Als Wettkandidat hatte er mit speziellen Sprungschuhen über ein Auto springen wollen. Doch er war schwer verunglückt. Seitdem ist er querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Wegen dieser Geschichte lud Thomas ihn zu seiner letzten "Wetten, dass..?"-Show ein. Doch Samuel hat bereits andere Verpflichtungen.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt Samuel, dass er die Einladung zum großen "Wetten, dass..?"-Finale ablehnen muss. Doch dafür hat er auch einen guten Grund. "Ich hatte vor der Einladung einer Veranstaltung an einem Mannheimer Gymnasium zugesagt. Das hat mir die Entscheidung abgenommen", erklärt er. Ein Versprechen, das der Autor auf jeden Fall einlösen wolle. Immerhin klingt das nicht so, als habe er andernfalls keine Lust auf eine Rückkehr in die Sendung gehabt.

Denn Groll hegt Samuel nicht. Im Bild-Interview betont er, dass das genau der falsche Weg sei, seine Botschaft zu verbreiten: "Ich könnte nicht verantwortungsvoll Vorträge über den Umgang mit Krisen und Rückschlägen halten, wenn ich irgendeinen Zorn oder eine negative Gefühlswelt hätte." Und auch Thomas findet nur liebe Worte für den früheren Leistungsturner: "Samuel ist immer gut drauf, gibt mir nie das Gefühl, irgendwie 'Schuld' an seinem Schicksal zu sein."

Getty Images Thomas Gottschalk, Michelle Hunziker und Samuel Koch bei "Wetten, dass..?" im Dezember 2010

Getty Images Samuel Koch, Berlin

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2021

