Samuel Koch war bei Thomas' "Wetten, dass..?"-Abschied dabei

Samuel Koch (36) war der Überraschungsgast schlechthin. Gestern Abend moderierte Thomas Gottschalk (73) ein letztes Mal die Sonntagsabendshow Wetten, dass..?. Zu diesem besonderen Ereignis durften so einige Promis auf dem berühmten Sofa des Entertainers Platz nehmen, um ihn live im Fernsehen zu verabschieden – darunter Matthias Schweighöfer (42), Bastian Schweinsteiger (39) und Co. Was die TV-Zuschauer bis dahin nicht wussten: Auch Samuel war bei Thomas' großem Abschied dabei!

Wie Bild berichtet, tauchte der 36-Jährige plötzlich auf der After-Show-Party von "Wetten, dass..?" auf. Vor Thomas' letzter Moderation habe Samuel mit seiner Frau Sarah Elena bei einer Lesung in der Nähe von Offenburg verbracht. Anschließend sei Samuel laut dem Newsportal zu der Feierlichkeit gekommen, um zu schauen, "was hier noch geht". Vor Ort habe er einen ZDF-Mitarbeiter getroffen, der sich nach seinem lebensbedrohlichen Unfall vor 13 Jahren um ihn gekümmert hatte. Zu einem Wiedersehen mit dem 73-Jährigen sei es allerdings nicht gekommen, da Thomas bereits die Heimreise angetreten habe.

Laut dem Blatt soll dies allerdings kein Abschied für immer sein. Denn: ZDF hat offenbar ein Rechtepaket beim Patentamt bis August 2032 gesichert. Eine Quelle des Senders soll zudem ausgeplaudert haben, dass die Sendung womöglich im Sommer 2025 zurückkehren könnte – genügend Befürworter gibt es wohl. ZDF stehe sogar noch mit dem Erfinder des Formats, Frank Elstner (81), im Austausch.

