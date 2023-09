Samuel Koch ist wohl in letzter "Wetten, dass..?"-Show dabei

Feiert Samuel Koch (35) bald wieder ein Wetten, dass..?-Comeback? Der gebürtige Neuwieder hatte 2010 in der Sendung versucht, mit speziellen Sprungstiefeln per Salto über fahrende Autos zu springen. Dabei war er jedoch schwer verunglückt. Er ist seither querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Am 13. Dezember 2014 war er in der zwischenzeitlich letzten Ausgabe der Kultshow zu sehen. Auch für die finale Folge soll Samuel noch mal zurückkehren!

Wie Bild erfahren haben will, soll der Autor am 25. November auf dem berühmten Sofa neben dem Showmaster Thomas Gottschalk (73) platznehmen. Dieser erzählte im Beisein seines einstigen Wettkandidaten: "Nachdem sich unser beider Leben mit dem Unfall bei 'Wetten, dass..?' auf tragische Weise verknotet hat, begegnen wir uns zu ganz unterschiedlichen Anlässen immer wieder und freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen. Samuel ist immer gut drauf, gibt mir nie das Gefühl, irgendwie 'schuld' an seinem Schicksal zu sein." Samuel kamen in einem Moment sogar die Tränen. Doch Thomas zögerte nicht lange und wischte sie ihm mit einem Taschentuch aus dem Gesicht.

Die "Wetten, dass..?"-Folge Ende November wird die letzte sein. Nadine Bilke, die Programmdirektorin des ZDF, hatte vor einigen Wochen gegenüber Bunte betont, dass man Thomas sehr dankbar sei: "Mit viel Leidenschaft und Herzblut hat er mit vielen Wettkandidaten und hochkarätigen Gästen unzählige unvergessliche Momente kreiert."

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?", November 2022

Getty Images Samuel Koch im Dezember 2010 in Düsseldorf

Getty Images Samuel Koch, Berlin

