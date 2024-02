Samuel Koch genießt Liebesurlaub mit seiner Frau in Ägypten

Samuel Koch (36) entflieht mit seiner Ehefrau der deutschen Kälte. Seit 2016 ist der Autor mit seiner Sarah Elena (38) verheiratet. Sie ist sein ganz großes Glück – und das Paar plant sogar, seine Familie bald zu vergrößern! Die beiden Schauspieler wünschen sich ein gemeinsames Baby. Jetzt steht aber erst mal Liebesurlaub auf dem Programm: Samuel und Sarah entspannen sich in Ägypten.

Gemeinsam mit seiner Sarah gönnt er sich in dem afrikanischen Land eine Auszeit, wie er Bild erzählt. Ägypten ist ein besonderer Ort für Samuel: Nach einem schlimmen Unfall bei Wetten, dass..? fand er dort endlich seine Zufriedenheit wieder. "30 Grad tun meinen Muskeln gut. Alles ist entspannter", freut er sich. Das Hotel sei zudem sehr auf Inklusion bedacht: "An manchen Stellen sind die Menschen hier wesentlich weiter und rücksichtsvoller, was den Umgang mit jemandem angeht, der einen Rollstuhl benötigt."

Von seiner Querschnittslähmung lässt sich Samuel aber sowieso schon lange nicht mehr einschränken: Deshalb plantscht er mit seiner Liebsten auch glücklich im Pool oder lässt sich von ihr im Kajak paddeln. "In meinem Kopf spuken allerlei Ideen herum", beweist der TV-Star mal wieder seinen starken Willen.

Getty Images Samuel und Sarah Elena Koch 2018 beim Filmfestival in München

Getty Images Sarah Elena und Samuel Koch, Schauspieler

Galuschka,Horst Samuel Koch bei der "Trolls – Gemeinsam stark"-Premiere 2023

