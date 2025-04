Samuel Koch und seine Frau Sarah wünschen sich Nachwuchs

Samuel Koch (37) und seine Frau Sarah Elena Koch haben in einem Interview mit RTL Einblicke in ihre Familienplanung gewährt. Auf dem B.Z.-Kulturpreis in Berlin sprach die Schauspielerin offen davon, dass sich das Paar sehnlichst Nachwuchs wünscht. "Ein Kind ist ja wirklich mit das schönste Geschenk, das es gibt, aber es ist immer noch ein Wunder", erklärte Sarah. Zwar habe es bislang noch nicht geklappt, doch die Hoffnung geben die beiden nicht auf. Mit einer Portion Humor fügt sie hinzu: "Es ist ja kein Ding, das man mal eben so im Lidl kaufen geht." Samuel und Sarah, die seit 2016 verheiratet sind, betonen, dass sie dem möglichen Nachwuchs voller Vorfreude entgegensehen.

Dass Samuel seit seinem Unfall bei Wetten, dass..? im Jahr 2010 querschnittsgelähmt ist, stellt für ihren Kinderwunsch kein Hindernis dar. In einem früheren Interview im YouTube-Format "Leeroy will’s wissen" erklärte der Schauspieler, dass Funktionen wie Atmung, Verdauung und Sexualorgane vom vegetativen Nervensystem gesteuert werden und bei ihm daher keine Einschränkung vorliege. Bereits 2023 hatten sich die beiden bezüglich ihrer Familienplanung geäußert. "Wir wünschen uns immer noch ein Baby", gestand Sarah damals und machte dabei deutlich, dass das Thema eine große Rolle in ihrem gemeinsamen Leben spielt.

Kennengelernt hat sich das Paar bei einem gemeinsamen Dreh, und auch nach fast einem Jahrzehnt Ehe zeigt sich ihre Beziehung stark und liebevoll. Ihre Partnerschaft lebt von einer tiefen Verbundenheit und einem ausgeprägten gegenseitigen Verständnis. Samuel, der neben seiner Schauspielkarriere auch als Autor beeindruckt, zeigt sich immer wieder von der Hingabe seiner Frau beeindruckt. Ihre gemeinsame Stärke und ihre positive Einstellung sind nicht nur für sie selbst, sondern auch für viele ihrer Fans eine Inspiration.

Anzeige Anzeige

Getty Images Samuel Koch, Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Elena und Samuel Koch im April 2022 in Essen

Anzeige Anzeige