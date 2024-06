YouTube-Star Comicstorian (†40) stirbt bei tragischem Unfall

Es gibt traurige Nachrichten für Fans von Comicstorian. Der YouTuber ist vor wenigen Tagen plötzlich verstorben. Das teilt die Ehefrau des Influencers auf seinem Instagram-Account mit. "Am 8. Juni kam mein Ehemann Ben Potter bedauerlicherweise bei einem Unfall ums Leben", heißt es in dem Statement, und ferner: "Für viele von euch war er Comicstorian, der Geschichten gesprochen hat aus verschiedenen Bereichen. Für seine Liebsten war er eine der wundervollsten und liebevollsten Personen, die man sich wünschen kann."

In dieser schweren Zeit der Trauer bittet die Witwe zudem, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. "Sein Channel war eine seiner größten Errungenschaften. [...] Ich weiß, dass er euch viel bedeutet hat, aber ich weiß nicht, ob euch jemals bewusst sein wird, wie sehr ihr ihm am Herzen lagt", schreibt Bens Ehefrau. Vor allem die Fans des Webstars sind schockiert von seinem Ableben und bekunden ihr Mitgefühl. "Wir haben einfach keine Worte", heißt es unter anderem. Ein weiterer User kommentiert: "Das kann einfach nicht wahr sein."

Auf YouTube hat der Ehemann von Natalie Potter über drei Millionen Follower. Über zehn Jahre lang veröffentlichte er in regelmäßigen Abständen fast viertausend Videos. Sein Content handelte überwiegend von der Comic- und Superheldenwelt. Wie wichtig dem 40-Jährigen seine Arbeit war, betont dessen Frau ebenfalls auf der Onlineplattform mit den Worten: "Das Team und ich wollen das fortsetzen. Wir wollen ihn ehren, indem wir weiterhin großartige Geschichten von großartigen Menschen erzählen und somit die Erinnerung an unseren eigenen Superhelden am Leben erhalten."

Getty Images Ben Potter und Hassan Khadair, 2022

Getty Images Ben Potter, YouTuber

