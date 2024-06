"Bin glücklich": Gojko Mitić zeigt sich mit neuer Partnerin!

Gojko Mitić (84) ist wieder in festen Händen! Bei einem Event in Sachsen zeigte sich der deutsche-serbische Schauspieler mit einer besonderen Dame an seiner Seite – seine neue Partnerin Judith begleitete ihn. Er war in einem schicken Look aus grauem Hemd und dunkler Hose und seine Liebste fröhlich gestylt mit weißer Bluse und einer pinken Hose. Im Interview mit SuperIllu wollte der sogenannte "Winnetou des Ostens" aber nicht allzu viel über sich und seine neue Beziehung verraten. Das einzige, was Gojko verraten habe, sei: "Ich bin glücklich."

Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, der ebenfalls bei der Veranstaltung war, gab dem Magazin jedoch etwas mehr Informationen. Er scheint, die Partnerin des Filmstars schon etwas besser zu kennen. "Judith ist ein herrlicher Mensch. Sie ist klug und ganz bei sich", erklärt der Politiker und fügt hinzu: "Ich glaube, die beiden sind sehr glücklich miteinander. Das freut mich sehr!"

Gojko feierte seine ersten Erfolge als Schauspieler in der DDR durch seine Rollen in diversen DEFA-Filmen. Im Jahr 1966 konnte er in "Die Söhne der großen Bärin" die Hauptrolle als Häuptling ergattern – mit dieser Verkörperung gelang dem 84-Jährigen der große Durchbruch. 2019 wurde Gojko für seine Leistungen ausgezeichnet: Er erhielt den Preis für das filmkünstlerische Lebenswerk der DEFA-Stiftung.

Politiker Michael Kretschmer, Judith und Schauspieler Gojko Mitic

Gojko Mitic, Dezember 2008

