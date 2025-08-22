Es könnte weitere Opfer im Fall Marius Borg Høiby geben

Marius Borg Høiby (28) sorgt erneut für Schlagzeilen. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen steht unter dem Verdacht, vier Frauen sexuell missbraucht zu haben, und wurde insgesamt in 32 Punkten angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, seine Opfer im Schlaf ohne Zustimmung intim berührt und seine Taten gefilmt zu haben. Nun wird bekannt: In den beschlagnahmten Dateien, die die Polizei in Oslo durchforstet hat, konnten nicht alle darauf abgebildeten oder gefilmten Frauen identifiziert werden. Das berichtet das Magazin Se og Hør.

Die Ermittlungen wurden mit 16 Verdachtsfällen begonnen, von denen viele aufgrund von Verjährung oder unzureichender Beweise eingestellt wurden. Die meisten Betroffenen konnten bereits ermittelt werden, doch bei einigen bleibt dies noch aus, wie Polizeiadvokat Andreas Kruszewski gegenüber dem Magazin bestätigt. Marius selbst bestreitet die Mehrheit der Anschuldigungen, hat jedoch eingeräumt, in der Vergangenheit eine Ex-Partnerin misshandelt und deren Eigentum beschädigt zu haben. Unter den 32 Anklagepunkten befinden sich nicht nur Sexualstraftaten, sondern auch mehrere Gewalttaten und Drohungen gegen die Polizei.

Die norwegische Monarchie befindet sich durch den Skandal in einem nie dagewesenen Sturm. Seit die ersten Vorwürfe im vergangenen Jahr laut wurden, ist die öffentliche Unterstützung für das Königshaus deutlich gesunken, wie Ekstrabladet berichtet. Während im Mai 2024 noch 73 Prozent der norwegischen Bevölkerung hinter dem Monarchie-Modell standen, waren es im September desselben Jahres nur noch 62 Prozent. Auch die Handhabung der Affäre durch Mette-Marit wird zunehmend kritisiert: In einer Umfrage äußerten 50 Prozent der Befragten Unzufriedenheit mit ihrem Umgang mit der Angelegenheit. Kronprinz Haakon (52) bezeichnete die Situation zuletzt als "herausfordernd und schwierig" und betonte, dass die juristischen Prozesse nun ihren Lauf nehmen müssten.

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

