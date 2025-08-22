Streamer Jean Pormanove schrieb seiner Mutter kurz vor Tod

Der Schock sitzt tief: Jean Pormanove, bekannt für seine kontroversen Livestreams, ist tot. Der französische Streamer starb während einer Übertragung aus Contes, nördlich von Nizza. In einer dramatischen Nachricht an seine Mutter schilderte der 46-Jährige kurz vor seinem Tod die Qualen, die er durchlebte. "Hallo Mama, wie geht es dir? Ich hänge schon seit einer Weile in einem Todesspiel fest. Es geht zu weit", schrieb Jean laut der Tageszeitung L'essentiel. Er fügte hinzu, dass er keine Kontrolle mehr über die Situation habe. Seine zwei Geschäftspartner setzten ihn offenbar unter Druck und hielten ihn in einem System aus Erniedrigung und Gewalt gefangen.

Die letzten Tage von Jean Pormanove waren von extremen körperlichen und psychischen Strapazen geprägt, die teilweise live für seine Zehntausenden Abonnenten auf der Plattform Kick übertragen wurden. In den Videos ertrug er Schläge, Würgen und sogar Schüsse mit Farbkugeln, ohne eingreifen zu können. Die verzweifelten Nachrichten an seine Mutter zeigten sein wachsendes Unbehagen. Sie antwortete besorgt über seinen Zustand und betonte, er habe Gewicht verloren und wirke erschöpft. Nach seinem Tod haben die Behörden eine Autopsie angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären. Die beiden Männer, die während des Streams mit ihm im Raum waren, werden nun verhört. Einer von ihnen, bekannt als "Naruto", beteuert über seinen Anwalt, an dem Tod seines Partners keine Schuld zu tragen, wie L'essentiel berichtet.

Der Fall von Jean Pormanove hat bereits eine Welle der Diskussion und Empörung ausgelöst. Der Influencer war bekannt für risikoreiche und extreme Challenges, doch sein tragischer Tod wirft einmal mehr ein Schlaglicht auf die Gefahren solcher Inhalte im Social-Media-Bereich. Die Plattform, auf der er streamte, steht nun in der Kritik, da dort wohl zahlreiche kontroverse Inhalte kursieren. Fans und Follower äußerten ihre Bestürzung über den plötzlichen Tod des Social-Media-Stars, während die Ermittlungen der Behörden weiterlaufen. Viele hoffen nun, dass die Untersuchungen Licht in die genauen Umstände dieses tragischen Endes bringen.

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, Streamer

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove im Mai 2023