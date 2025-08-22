Nach Liebes-Aus: Alessa Wichert trägt jetzt einen kurzen Bob

Alessandra Wichert (28) überrascht nach ihrer kürzlichen Trennung von Marc-Robin Wenz nun mit einer Typveränderung. Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin hat sich einen frischen, kurzen Bob schneiden lassen und dabei ihr blondes Haar aufgehellt. Auf Instagram präsentierte sie stolz ihr Umstyling und erhielt sofort stürmischen Zuspruch von ihren Fans. "Das steht dir so, so gut" und "Wow, sieht mega aus" sind nur zwei von zahlreichen begeisterten Kommentaren zu ihrem neuen Look.

Offenbar sehnte sich Alessa nach der Trennung nach einem äußeren Neuanfang, der sie nun in ganz neuem Glanz erstrahlen lässt. "Ich freue mich so, dass ihr meine Haare so feiert, ich liebe sie", schwärmt die 28-Jährige. Sie machte ihr Liebes-Aus erst vor wenigen Tagen öffentlich – und gab gleichzeitig erstmals zu, mit der Ex on the Beach-Bekanntheit in einer Beziehung gewesen zu sein. "Marc-Robin und ich waren bis gestern noch zusammen", offenbarte sie im Netz.

Nähere Details zu ihrer Trennung behielt Alessa für sich. "Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, auch wenn mich wahrscheinlich jede Frau dafür verstanden hätte", schrieb Alessa in ihrer Instagram-Story. Sie machte aber deutlich, keinen Hass für Marc-Robin zu empfinden. "Auch wenn es viele nicht denken oder überrascht sind: Marc-Robin ist eigentlich wirklich ein guter Mann. Er kann sehr viel Liebe schenken, wenn er das möchte, und tut alles für seine Frau", betonte sie.

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, August 2025

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Juli 2025