Abschied aus Essen: Vitali Huk verlässt "Alles was zählt"

Vitali Huks letzte Szene ist im Kasten. Der Schauspieler hatte Alles was zählt erst Anfang des Jahres verstärkt, doch nun verabschiedet er sich schon wieder. Im Interview mit RTL blickt der Hamburger nostalgisch zurück. "Die Zeit hier war wunderschön. Ich habe hier eine kleine Familie gefunden", berichtet er dem Sender und erklärt: "Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weil ich mich natürlich freue, nach Hause zu kommen, aber auch, weil ich die Menschen hier sehr, sehr vermissen werde."

Vitalis Serienfigur Milan Hafner hatte in seiner kurzen Zeit in Essen viele Höhen und Tiefen. Eine Romanze mit Charlie, gespielt von Shaolyn Fernandez, endete in einer unerwarteten Schwangerschaft, die den Eistänzer aus der Bahn warf. Zwischendurch tauchte auch noch seine Ex-Freundin Lara Brandt (Darya Birnstiel) in Essen auf und erzeugte damit eine gefährliche Dreiecksgeschichte. Nun steigt er endgültig aus dem Steinkamp-Kader aus. In Folge 4769, die bereits auf RTL+ verfügbar ist, verkündet der Wintersportler seine Entscheidung und sorgt damit für Entsetzen bei Simone Steinkamp (Tatjana Clasing, 61).

In den vergangenen Monaten hat es bei "Alles was zählt" einige personelle Veränderungen gegeben. Kaja Schmidt-Tychsen (44) und André Dietz' (50) Serienrollen wanderten gemeinsam nach Mallorca aus, sodass beide AWZ-Fanlieblinge die Serie verließen. Neu dabei sind dafür Josephine Martz und Bianca Hein (49). Die beiden verkörpern ein Mutter-Tochter-Duo, das auf dem Tennisplatz zu Hause ist. Zum Drehstart plauderte Josephine gegenüber Promiflash aus: "Ich wurde selten bei einem neuen Engagement mit so offenen Armen empfangen wie hier bei AWZ – sowohl vom Cast als auch vom gesamten Team dahinter."

RTL / Julia Feldhagen Shaolyn Fernandez und Vitali Huk in "Alles was zählt"

Instagram / shaolynfernandez Shaolyn Fernandez, Darstellerin bei "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz, Tatjana Clasing und Bianca Hein, RTL-Stars

