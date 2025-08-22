Hat Millie Bobby Brown die Initialen ihres Babys verraten?

Millie Bobby Brown (21) und ihr Mann Jake Bongiovi (23) genießen ihr neues Leben als Eltern. Das Paar wurde kürzlich bei einem Spaziergang in den Hamptons gesichtet, zusammen mit ihrer kleinen Tochter, die sie diesen Sommer adoptiert haben. Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei eine auffällige Handyhülle der Schauspielerin: Darauf prangen die Buchstaben RWB in leuchtend roten Blockbuchstaben. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Fans spekulieren nun, ob dies die Initialen des Babys verraten könnten.

Die überraschenden Baby-News verkündete die kleine Familie erst gestern ganz offiziell auf Instagram. Die Schauspielerin schrieb dort: "Wir sind überglücklich, dieses schöne neue Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen. Und plötzlich waren wir drei. In Liebe, Millie und Jake Bongiovi." Die junge Mutter bedankte sich bei ihren Fans für die Unterstützung und bat darum, diese besondere Zeit fernab der Öffentlichkeit genießen zu dürfen.

Schon im März sprach die "Stranger Things"-Darstellerin im "Smartless"-Podcast über ihren Wunsch, Mutter zu werden. Sie verriet, dass es schon immer ihr großer Traum gewesen war, jung Mama zu werden. "Meine Mutter bekam ihr erstes Kind mit 21, und mein Vater war 19. Und wissen Sie, das war schon mein Traum, bevor ich Jake kennenlernte", schwärmte sie damals und ergänzte, dass sie schon immer eine große Familie wollte, inspiriert von ihren eigenen Erfahrungen als eines von vier Geschwistern – ebenso wie Jake. Für Millie sei es dabei kein Unterschied, ob das Kind adoptiert oder biologisch sei.

Getty Images Millie Bobby Brown, März 2025

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, Oktober 2022