Jonny Jaspers behauptet: Ex Laura wollte selbst zu AYTO

Jonny Jaspers (32) ist derzeit einer der Kandidaten bei Are You The One – Reality Stars in Love. Doch nicht nur seine Teilnahme sorgt für Gesprächsstoff, sondern auch seine jüngsten Aussagen über seine Ex-Freundin Laura Peuker (25). In einer neuen Podcast-Folge von "Blitzlichtgewitter" packte Jonny nun aus. Er behauptet, Laura habe sich selbst für die VIP-Version des TV-Formats beworben, obwohl sie sich öffentlich kritisch über seine Teilnahme geäußert hatte. "Warum urteilst du über das Format, wo du auch hinwolltest? Ich weiß, dass sie im Bewerbungsverfahren war, aber dass sie nicht genommen wurde", erklärte der Realitystar.

Jonnys Aussagen gehen jedoch noch weiter: Während er sich auf Ko Samui befand, sollen Gespräche hinter seinem Rücken stattgefunden haben, von denen er später erfahren habe. Besonders enttäuscht sei er darüber, dass Laura ihn als "asozial" bezeichnet haben soll und ihm keine Chancen ausrechnet, jemanden in der Sendung zu finden. "Du kannst dir die Show ansehen und dir dann deine eigene Meinung bilden, das ist für mich okay", kontert er ihre Kritik. Andersherum betont Jonny, er hätte sich über ihre Teilnahme gefreut – auch wenn Laura angeblich mit ihrer "Busenfreundin" Sarah Liebig in das Format wollte. Auch die Ex-Freundin von Nico Legat (27) wurde laut den Aussagen von Jonny abgelehnt.

Jonny und Laura lernten sich 2022 bei Temptation Island kennen und verliebten sich ineinander. Nach einer kurzen Trennung fanden sie jedoch bei Ex on the Beach wieder zueinander. Das Glück war jedoch nicht von langer Dauer. Laura fand Textnachrichten mit einer anderen Frau in Jonnys Handy und beendete die Beziehung daraufhin. Aktuell ist das Ex-Paar bei der vierten Staffel von Prominent getrennt zu sehen.

Collage: RTL, RTL Collage: Jonny Jaspers und Laura Peuker

RTL / Frank Beer Jonny Jaspers, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Instagram / laura__pkr Laura Peuker und Jonny Jaspers, Februar 2024